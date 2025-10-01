Noi detalii despre divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban. Ce ar fi dus la despărțirea lor

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit FOTO: Instagram/ Nicole Kidman

Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban pare să fie legat de o altă femeie, potrivit mai multor surse apropiate fostului cuplu citate de presa americană. Zvonurile despre o posibilă relație a cântărețului de country circulau încă de dinainte ca despărțirea să fie anunțată oficial, în Nashville, orașul în care cei doi locuiesc.

La doar o zi după confirmarea separării, publicația TMZ a raportat că se vehiculează ideea că Urban ar fi depășit deja fosta căsnicie și că s-ar fi implicat într-o relație cu altcineva.

„Toate semnele indică faptul că Keith este cu o altă femeie”, au spus mai multe surse apropiate actriței. „Să spunem că Nicole nu contestă asta, dar e totuși șocată.”

Infidelitatea ar sta la baza divorțului

O altă persoană familiarizată cu situația a precizat că motivul divorțului este cunoscut de multă lume în Nashville: „Este peste tot în Nashville”. Se știe că Urban și Kidman s-au separat în iunie, însă nu este clar dacă relația cu presupusa amantă a început înainte sau după despărțire, iar identitatea acesteia nu a fost confirmată de sursele citate.

Surse apropiate fostului cuplu au declarat pentru Page Six că locuitorii din Nashville discută frecvent despre posibila infidelitate a lui Urban. Cu toate acestea, motivul oficial al divorțului nu a fost făcut public de niciunul dintre parteneri, iar reprezentanții acestora nu au comentat pe această temă.

Aceleași surse au mai menționat că „uneori, relațiile pur și simplu își urmează cursul”, sugerând că Urban ar fi fost cel care a decis separarea, în timp ce Kidman „încerca să salveze lucrurile”. De asemenea, surse TMZ au precizat că Urban, în vârstă de 57 de ani, s-a mutat din casa pe care o împărțea cu actrița de 58 de ani și cu cele două fiice, Sunday Rose, de 17 ani și Faith Margaret, de 14 ani, achiziționând o locuință proprie în oraș.

„Kidman ține familia laolaltă în această perioadă dificilă de când Keith a plecat”, a declarat o sursă, referindu-se la turneul actual al cântărețului.

Aceste informații vin în contradicție cu cele inițiale TMZ, care susțineau că actrița ar fi fost cea care a cerut divorțul. Primele semne ale unei posibile separări au apărut în iunie, atunci când Urban a întrerupt un interviu pe Zoom, fiind întrebat despre felul în care se raportează la rolurile provocatoare și nonconformiste ale soției sale, deseori implicând scene intime cu alți actori.

