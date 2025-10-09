Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban

Într-un interviu acordat revistei Vogue înainte de anunţarea publică a divorţului lor, actriţa australiană Nicole Kidman a vorbit despre imprevizibilitatea vieţii şi sfârşitul căsniciei sale cu cântăreţul de muzică country, după 19 ani de căsătorie.

Când actriţa în vârstă de 58 de ani s-a confesat revistei Vogue în august, ea nu ştia încă că viaţa ei de cuplu va fi în curând analizată în întreaga lume. De la începutul verii, ea trăia separată de partenerul său Keith Urban, star al muzicii country în Statele Unite.

Cu câteva săptămâni înainte de anunţul public al despărţirii lor, actriţa a vorbit despre schimbările majore din viaţa sa personală la vârsta de 50 de ani.

„De câte ori ți se întâmplă să crezi că știi încotro se îndreaptă viața ta, și totuși lucrurile iau o cu totul altă direcție?”, a spus ea atunci.

Separarea cuplului a fost făcută publică la sfârşitul lunii septembrie. Vedeta hollywoodiană a depus oficial cererea de divorţ în 30 septembrie, după 19 ani de căsătorie, invocând „diferenţe ireconciliabile”.

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au căsătorit în 2006 la Sydney, după ce s-au cunoscut în 2005. Împreună au două fiice, Sunday Rose şi Faith. A fost încheiat un acord de custodie comună, Nicole Kidman fiind desemnată „părinte rezident principal” al celor două adolescente, iar Keith Urban beneficiind de drept de vizită.

Cuplul s-a stabilit în Nashville, unde ducea o viaţă relativ discretă, departe de lumina reflectoarelor de la Hollywood. În interviul acordat revistei Vogue pentru coperta din noiembrie, Nicole Kidman a vorbit cu afecţiune despre această viaţă din Tennessee, menţionând sprijinul preţios al vecinei şi prietenei sale Reese Witherspoon: „Pot să-i fac cu mâna din bucătăria mea către bucătăria ei!”.

Ea a vorbit şi despre „cercul strâns de prietene” din Nashville, care include „un oncolog la spitalul Vanderbilt” şi „o altă prietenă care conduce un spital”. „Prietenii pe viaţă şi pe moarte”, declara ea cu recunoştinţă.

