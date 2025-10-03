Keith Urban, mesaj surprinzător pentru chitarista sa, pe fondul divorțului de Nicole Kidman

Mesajele transmise de Keith Urban pentru chitarista sa, Maggie Baugh, în timpul unui concert din aprilie, au reapărut în atenția publicului și au stârnit speculații privind o posibilă relație între cei doi. Baugh, o tânără promițătoare în muzica country, a urcat pe scenă alături de Urban la show-ul din 1 aprilie de la Mandalay Bay, Las Vegas.

În timpul interpretării hitului său din 2016, „The Fighter”, piesă inspirată de începuturile relației cu Nicole Kidman, Urban a arătat către chitaristă în momentul versului „m-am născut să te iubesc”. Publicul a văzut gestul ca pe o posibilă confirmare a unei legături romantice. Imediat după, Baugh a luat microfonul și a cântat alături de Urban, iar la final cei doi s-au îmbrățișat, primind aplauze călduroase.

Gestul nu s-a limitat doar la scenă: cântărețul a modificat ulterior versurile piesei, înlocuind „iubito” cu numele chitaristei. Pe Instagram, Baugh a postat un clip în care Urban cântă: „Când vor încerca să ajungă la tine, Maggie, voi fi chitaristul tău”. În 2017, Urban mărturisea că piesa a fost inspirată de Nicole Kidman și de momentele timpurii ale relației lor: „s-a gândit literalmente la Nic… și la relația lor la începuturile ei și la unele dintre lucrurile pe care și le-au spus”.

Aceste gesturi au atras atenția imediat după anunțul divorțului lui Urban de Kidman, după 19 ani de căsnicie. Actrița premiată cu Oscar a cerut oficial separarea în iunie, invocând diferențe ireconciliabile și solicitând custodia principală a fiicelor lor, Sunday Rose, de 17 ani și Faith Margaret, de 14 ani. TMZ a relatat că separarea era anticipată în Nashville, iar zvonuri locale menționau implicarea unei alte femei în viața cântărețului.

O sursă apropiată actriței a declarat că Kidman a fost surprinsă și că a încercat să salveze căsnicia. Alte surse au precizat că actrița nu s-ar fi simțit susținută de Urban în cariera sa, în contrast cu sprijinul oferit de ea lui Urban. Nicole și-a mutat chiar domiciliul în Nashville pentru a-i fi aproape soțului, iar înainte de acesta, fusese căsătorită cu Tom Cruise între 1990 și 2001.

