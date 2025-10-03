Keith Urban, mesaj surprinzător pentru chitarista sa, pe fondul divorțului de Nicole Kidman

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:24
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit FOTO: Instagram/ Nicole Kidman

Mesajele transmise de Keith Urban pentru chitarista sa, Maggie Baugh, în timpul unui concert din aprilie, au reapărut în atenția publicului și au stârnit speculații privind o posibilă relație între cei doi. Baugh, o tânără promițătoare în muzica country, a urcat pe scenă alături de Urban la show-ul din 1 aprilie de la Mandalay Bay, Las Vegas.

În timpul interpretării hitului său din 2016, „The Fighter”, piesă inspirată de începuturile relației cu Nicole Kidman, Urban a arătat către chitaristă în momentul versului „m-am născut să te iubesc”. Publicul a văzut gestul ca pe o posibilă confirmare a unei legături romantice. Imediat după, Baugh a luat microfonul și a cântat alături de Urban, iar la final cei doi s-au îmbrățișat, primind aplauze călduroase.

Gestul nu s-a limitat doar la scenă: cântărețul a modificat ulterior versurile piesei, înlocuind „iubito” cu numele chitaristei. Pe Instagram, Baugh a postat un clip în care Urban cântă: „Când vor încerca să ajungă la tine, Maggie, voi fi chitaristul tău”. În 2017, Urban mărturisea că piesa a fost inspirată de Nicole Kidman și de momentele timpurii ale relației lor: „s-a gândit literalmente la Nic… și la relația lor la începuturile ei și la unele dintre lucrurile pe care și le-au spus”.

Aceste gesturi au atras atenția imediat după anunțul divorțului lui Urban de Kidman, după 19 ani de căsnicie. Actrița premiată cu Oscar a cerut oficial separarea în iunie, invocând diferențe ireconciliabile și solicitând custodia principală a fiicelor lor, Sunday Rose, de 17 ani și Faith Margaret, de 14 ani. TMZ a relatat că separarea era anticipată în Nashville, iar zvonuri locale menționau implicarea unei alte femei în viața cântărețului.

O sursă apropiată actriței a declarat că Kidman a fost surprinsă și că a încercat să salveze căsnicia. Alte surse au precizat că actrița nu s-ar fi simțit susținută de Urban în cariera sa, în contrast cu sprijinul oferit de ea lui Urban. Nicole și-a mutat chiar domiciliul în Nashville pentru a-i fi aproape soțului, iar înainte de acesta, fusese căsătorită cu Tom Cruise între 1990 și 2001.

