Nicole Kidman și Keith Urban pun capăt relației de aproape 20 de ani

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:00
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit după aproape 20 de ani împreună, a declarat o sursă pentru BBC.

Cuplul are doi copii, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, şi Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. Actriţa câştigătoare a unui Oscar şi cântăreţul de muzică country, câştigător a patru premii Grammy, sunt căsătoriţi din iunie 2006.

TMZ a fost primul care a anunţat informaţia şi a citat surse care au spus că cei doi trăiesc separaţi încă din vară şi că Kidman nu doreşte despărţirea.

„Sora lui Nicole a fost un adevărat sprijin, iar întreaga familie Kidman s-a unit pentru a se susţine reciproc. Ea nu şi-a dorit asta. A luptat să salveze căsnicia,” au declarat surse pentru revista People.

Motivul despărţirii lor nu este clar. Kidman şi Urban, care amândoi au crescut în Australia, au trecut prin suişuri şi coborâşuri de-a lungul celor aproape două decenii împreună.

Detalii despre relația lor

De-a lungul anilor, s-au susţinut şi încurajat reciproc, apărând frecvent împreună la gale de premiere.

Kidman a dezvăluit anterior că, de la începutul relaţiei lor, au decis să comunice doar prin voce. „Nu ne trimitem mesaje,” a spus actriţa pentru revista Parade. „Vorbeam la telefon. Am procedat aşa de la început. Motivul pentru care a început astfel a fost că eu nu ştiam să trimit mesaje, şi cumva a funcţionat pentru noi. Aşa că acum nu mai trimitem mesaje.”

Ea a adăugat: „Vorbind doar faţă în faţă sau prin voce, cum spunem mereu, comunicăm constant. Facem FaceTime, dar nu trimitem mesaje, pentru că simt că acestea pot fi uneori interpretate greşit.” În plus, Kidman a spus că „faptul că nu avem secrete” ajută la menţinerea unei relaţii puternice.

La câteva luni după căsătoria lor, Urban s-a internat într-un centru de reabilitare pentru dependenţa de droguri şi alcool. Atât el, cât şi Kidman, au declarat că luptele sale cu dependenţa au făcut legătura lor mai puternică.

În 2023, cântăreţul „Somebody Like You” a declarat pentru Fox News Digital că „familia este întotdeauna pe primul loc” în casa lor.

„Este o balanţă, ceea ce înseamnă că uneori se dezechilibrează şi noi o aducem înapoi în echilibru,” a explicat Urban. „Nu este niciodată perfect echilibrată, dar o readucem pe drumul cel bun.”

