Nouățile lunii iunie pe Netflix: Nicole Kidman începe o poveste de dragoste surprinzătoare cu şeful ei

Un film cu Nicole Kidman, Zac Efron şi Joey King în rolurile principale, despre o iubire surprinzătoare care atrage după sine complicaţii legate de dragoste, sex şi identitate, figurează printre noutățile lunii iunie pe Netflix.

"A Family Affair", din 28 iunie

O tânără (Joey King) este prinsă la mijloc atunci când mama ei (Nicole Kidman) începe o poveste de dragoste surprinzătoare cu şeful ei, care e star de cinema (Zac Efron). O iubire surprinzătoare atrage după sine o serie de consecinţe amuzante, cu toţii confruntându-se cu complicaţiile legate de dragoste, sex şi identitate.

Filmul este regizat de Richard LaGravenese şi îi are în distribuţie pe: Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy, Kathy Bates.

În plus, platforma prezintă: "Hit Man", un film care aduce în prim plan pasiunea ce se naşte între un fals asasin plătit şi potenţiala lui clientă, cu Glen Powell şi Adria Arjona.

Printre seriile mult așteptate se numără:

"Bridgerton": Sezonul 3 Partea 2, un nou capitol din celebra serie, în care Penelope decide că e timpul să îşi caute un soţ care să îi ofere independenţa necesară pentru a-şi continua viaţa dublă ca Lady Whistledown;

"Sweet Tooth": Sezonul 3, un ultim sezon în care Gus şi prietenii săi pornesc într-o călătorie nebunească, în speranţa că vor găsi leacul pentru Maladie şi că vor descoperi adevărul despre hibrizi;

"My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman": Sezonul 5, cu Dave care stă de vorbă cu Miley Cyrus, câştigătoare a premiului Grammy, şi cu Charles Barkley, o legendă a baschetului, despre vieţile şi carierele lor;

"The Mole": Sezonul 2, unde competiţia se mută în Malaysia pentru un nou sezon cu răsturnări de situaţie.

De asemenea, sezonul 4 din "New Amsterdam", precum şi filme "300", "Divergent", "Mean Girls", "Mrs. Harris Goes to Paris" şi "The Fault in Our Stars" vor fi pe platformă din această lună.

Alte noutăți

"KÜBRA": sezonul 2, din 6 iunie

Având noi puteri, dar şi noi probleme, îşi va conduce Gökhan adepţii spre mântuire sau damnare?

"Hierarchy", din 7 iunie

La liceul Jooshin, 0,01% dintre elevi fac legea în şcoală, însă un misterios băiat venit din afară începe să le strice ploile.

"Perfect Match", sezonul 2, din 7 iunie

În acest reality-show Netflix, cuplurile caută o iubire de durată şi îşi testează relaţiile, dar numai un cuplu va fi desemnat perechea perfectă.

"King of Collectibles: The Goldin Touch", sezonul 2, din 12 iunie

Echipa Goldin nu se rezumă la obiecte de colecţie sportive, ci se interesează şi de cele specifice culturii pop, inclusiv benzi desenate, suveniruri şi multe altele.

"Love is blind: Brazil", sezonul 4, din 19 şi 26 iunie

În acest sezon, persoane anterior logodite sau căsătorite explorează noi posibilităţi amoroase şi leagă relaţii profunde fără a se vedea.

"Gangs of Galicia", din 21 iunie

Odată cu uciderea tatălui ei, o avocată descoperă că acesta avea o viaţă dublă şi vrea să se răzbune infiltrându-se într-un cartel galician şi apropiindu-se de şeful lui.

"The Victims' Game", sezonul 2, din 21 iunie

Fang Yi-jen se pregăteşte să înceapă o nouă viaţă alături de fiica sa, dar este implicat într-o crimă şi devine principalul suspect.

"That '90s Show", partea 2, din 27 iunie

Este vara anului 1996. Leia Forman s-a întors în subsolul casei bunicilor, împreună cu prietenii din Point Place. Sunt mai mari cu un an şi, poate, mai înţelepţi.

"Owning Manhattan", din 28 iunie

Acest documentar revelator analizează universul plin de farmec şi adrenalină al afacerilor imobiliarelor cu mize mari din New York, avându-l în centru pe Ryan Serhant.

Documentare

"Tour de France: Unchained", sezonul 2, din 11 iunie

Ediţia 110, din 2023, a Turului Franţei este electrizantă, căci echipele trec prin schimbări, favoriţii stau să cadă, iar pretendenţii la titlu sunt mulţi.

"How to rob a bank", din 5 iunie

Acest documentar spune povestea unui rebel carismatic din Seattle-ul anilor '90, care comite o serie de jafuri bancare fără precedent, desprinse parcă dintr-un film.

"Black Barbie", din 19 iunie

Descoperă povestea primei Barbie de culoare şi rolul esenţial jucat de trei femei deschizătoare de drumuri de la Mattel în crearea unei păpuşi care să arate ca ele.