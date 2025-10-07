Cum a fost surprinsă Nicole Kidman la Paris, după anunțul divorțului de Keith Urban. Actrița a apelat la schimbări vizibile FOTO

Nicole Kidman a atras toate privirile la Paris Fashion Week, unde a apărut luni seară cu un look complet nou, la doar o săptămână după ce s-a aflat că s-a despărțit de soțul ei, Keith Urban.

Actrița în vârstă de 58 de ani a renunțat la coafura sa clasică, optând pentru o tunsoare cu breton inspirată de personajul Barbarella, semn al unei transformări vizibile după finalul unei căsnicii de aproape două decenii.

Kidman a fost însoțită la prezentarea de modă Chanel de cele două fiice ale sale, Sunday (17 ani) și Faith (14 ani), care au atras la rândul lor atenția prin ținutele lejere, în ton cu tema serii – denimul. Cele trei au fost fotografiate zâmbind, sugerând că familia rămâne unită în ciuda momentelor dificile.

Despărțirea după 19 ani de căsnicie

Vestea separării de Keith Urban a venit ca un șoc pentru fanii cuplului. Cei doi s-au cunoscut în 2005, s-au logodit un an mai târziu și s-au căsătorit în iunie 2006, în Australia. După 19 ani de mariaj și doi copii, Nicole a depus oficial cererea de divorț săptămâna trecută, în timp ce zvonurile despre o nouă relație a artistului de country au început deja să circule.

Potrivit surselor citate de Daily Mail, Urban ar fi apropiat de o tânără muziciană de 25 de ani, Baugh, pe care a invitat-o să cânte alături de el anul trecut la gala CMT Music Awards și care ulterior i s-a alăturat în turneu ca chitaristă. Imaginile cu cei doi pe scenă, în care Urban îi dedică versuri schimbate dintr-o piesă romantică, au alimentat și mai mult speculațiile.

Custodia copiilor și acordul de divorț

Documentele de divorț arată că Nicole Kidman va fi părintele principal al fiicelor lor adolescente, cu 306 zile de custodie pe an, în timp ce Urban va petrece 59 de zile cu ele. Ambii părinți vor lua deciziile importante împreună și s-au angajat să mențină o relație echilibrată și afectuoasă pentru binele copiilor.

Niciunul nu va primi pensie alimentară sau de întreținere, iar costurile procesului vor fi împărțite în mod egal. Cei doi au semnat și un angajament prin care promit să nu vorbească negativ unul despre celălalt și să le încurajeze pe fiice să aibă o relație apropiată cu ambii părinți.

„Nicole a fost luată prin surprindere”

Surse apropiate actriței spun că aceasta a fost „devastată” de despărțire și că a încercat să salveze căsnicia. „Nicole se simte trădată și rănită. Nu și-a dorit acest final”, a declarat un apropiat pentru revista People.

În prezent, Kidman locuiește în casa familiei din Nashville, evaluată la 4 milioane de dolari, împreună cu fiicele sale. Ultima apariție publică alături de Keith Urban a avut loc în iunie, la un meci de la Cupa Mondială FIFA, în Tennessee.

Cu toate acestea, apariția sa elegantă și zâmbitoare de la Paris arată că actrița încearcă să-și recâștige echilibrul și să se concentreze pe familie și pe carieră.

