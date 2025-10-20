Reacția neașteptată a lui Keith Urban după ce o fană a dezvăluit că poartă același nume ca al fostei soții, Nicole Kidman VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:35
467 citiri
Reacția neașteptată a lui Keith Urban după ce o fană a dezvăluit că poartă același nume ca al fostei soții, Nicole Kidman VIDEO
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit FOTO: Instagram/ Nicole Kidman

Keith Urban a transformat un moment legat de divorțul său de Nicole Kidman într-o scenă amuzantă în timpul unui concert.

Vineri, la Bridgestone Arena din Nashville, în cadrul ultimei opriri a turneului său High and Alive World Tour, cântărețul country de 57 de ani a avut un schimb de replici jucăuș cu o fană. După ce a cerut numele unei persoane din public, microfonul nu a surprins răspunsul, iar Urban a întrebat: „Ce? Nu îmi place numele tău?” În cele din urmă, fana a dezvăluit numele ei: „Nicole.”

Reacția lui Keith a stârnit hohote de râs în sală: s-a lăsat teatral pe scenă pentru câteva secunde, iar publicul a aplaudat zgomotos. Artistul a mai ridicat apoi o mână, făcând un gest comic de „frustrare”.

Nicole Kidman, 58 de ani, a depus actele de divorț pe 30 septembrie, după 19 ani de căsnicie, invocând „diferențe ireconciliabile”. În documente, actrița a cerut să fie părintele principal al celor doi copii, Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani). Surse apropiate au declarat că separarea cuplului a avut loc încă de la începutul verii, Kidman rămânând în casa familiei, iar Urban mutându-se într-o locuință proprie în Nashville.

O sursă a precizat pentru presa americană că actrița „ține familia unită în această perioadă dificilă”, în timp ce Keith este plecat în turneu.

Câți bani ar fi încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru doar patru zile la Asia Express 2025
Câți bani ar fi încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru doar patru zile la Asia Express 2025
Cătălin Bordea și Nelu Cortea, prieteni apropiați și câștigători ai sezonului 5 America Express – Drumul Aurului, au revenit recent în atenția publicului prin participarea lor specială...
Olga Guțanu, iubita lui CRBL, detalii despre certurile cu mama ei legate de relația cu artistul: „Ce viitor vezi?”
Olga Guțanu, iubita lui CRBL, detalii despre certurile cu mama ei legate de relația cu artistul: „Ce viitor vezi?”
Olga Guțanu, actuala parteneră a lui CRBL, a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza relației cu artistul, relație care a provocat tensiuni serioase în familia ei. Mama Olgăi s-a opus...
#Nicole Kidman, #Keith Urban, #stiri vedete , #Stiri Nicole Kidman
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Diana Sosoaca a ajuns "vedeta" in presa de la Kiev dupa ce a declarat ca "ii va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski"
ObservatorNews.ro
Ce inseamna deficitul fiscal si deficitul bugetar si cum afecteaza acestea economia Romaniei
DigiSport.ro
A vrut sa fuga din Romania prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din sofer a ajuns milionar

LIVE ÎN 00:16:00

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026

În 16 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:00

Business Focus,
Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 14:00

Business Focus,
The Real Estate Event - The legacy edition

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Opinie: Muzică, de la Barbu Lăutaru, la Florin Salam
  2. Câți bani ar fi încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru doar patru zile la Asia Express 2025
  3. Reacția neașteptată a lui Keith Urban după ce o fană a dezvăluit că poartă același nume ca al fostei soții, Nicole Kidman VIDEO
  4. Olga Guțanu, iubita lui CRBL, detalii despre certurile cu mama ei legate de relația cu artistul: „Ce viitor vezi?”
  5. Anna Kournikova, partenera lui Enrique Iglesias, imagine emoționantă alături de cei trei copii ai lor. Sportiva este însărcinată a patra oară FOTO
  6. Topul celor mai fericite orașe din Europa, conform localnicilor. Ce le aduce bucurie și fericire
  7. Horoscop zilnic. Luni, 20 octombrie. Zodia care face o cucerire
  8. Bancul zilei: Probă nouă la examenul de conducere
  9. Anunț neașteptat făcut de Gabriela Firea. Premieră la vârsta de 53 de ani
  10. Surpriză: Lucian Mândruță știa despre problemele de sănătate ale medicului Flavia Groșan: „Am o dilemă etică”