Reacția neașteptată a lui Keith Urban după ce o fană a dezvăluit că poartă același nume ca al fostei soții, Nicole Kidman VIDEO

Keith Urban a transformat un moment legat de divorțul său de Nicole Kidman într-o scenă amuzantă în timpul unui concert.

Vineri, la Bridgestone Arena din Nashville, în cadrul ultimei opriri a turneului său High and Alive World Tour, cântărețul country de 57 de ani a avut un schimb de replici jucăuș cu o fană. După ce a cerut numele unei persoane din public, microfonul nu a surprins răspunsul, iar Urban a întrebat: „Ce? Nu îmi place numele tău?” În cele din urmă, fana a dezvăluit numele ei: „Nicole.”

Reacția lui Keith a stârnit hohote de râs în sală: s-a lăsat teatral pe scenă pentru câteva secunde, iar publicul a aplaudat zgomotos. Artistul a mai ridicat apoi o mână, făcând un gest comic de „frustrare”.

Nicole Kidman, 58 de ani, a depus actele de divorț pe 30 septembrie, după 19 ani de căsnicie, invocând „diferențe ireconciliabile”. În documente, actrița a cerut să fie părintele principal al celor doi copii, Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani). Surse apropiate au declarat că separarea cuplului a avut loc încă de la începutul verii, Kidman rămânând în casa familiei, iar Urban mutându-se într-o locuință proprie în Nashville.

O sursă a precizat pentru presa americană că actrița „ține familia unită în această perioadă dificilă”, în timp ce Keith este plecat în turneu.

