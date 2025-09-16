Cât costă să participi la cursurile academiei Nicoletei Luciu din Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”

După o perioadă îndelungată de pauză din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu și-a făcut un nou debut în spațiul public, nu doar prin podcastul pe care îl realizează, ci și prin lansarea unei afaceri proprii. Fosta Miss România și actriță în telenovele cunoscute și-a deschis în Brașov o academie de modelling și actorie ce îi poartă numele.

Vedeta a explicat că ideea a pornit și de la dorința ei ca fiica sa să aibă oportunitatea de a deveni profesoară de modelling, transformând astfel academia într-un „extra job” plin de valoare educațională.

„Având în vedere că am și eu o fată și-mi doresc foarte mult să devină profesoară de modelling, vreau ca această academie să devină un extra job. Aici te întâlnești cu o grămadă de oameni, nu trebuie să ai 90-60-90. E foarte important dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață. Aici învățăm bunele maniere, facem dicție. Învățăm să pozăm în fața aparatului, să vorbim în fața camerelor. Pentru ca atunci când mergem la casting să facem față, iar în momentul în care avem o ședință foto să știm cum să stăm în fața aparatului, nu să ne spună fotograful sau asistenta”, a declarat Nicoleta Luciu pentru Cancan.

Înscrierile pentru cursuri vor începe pe 20 septembrie 2025, iar programul propriu-zis debutează o săptămână mai târziu, pe 27 septembrie. Cursurile sunt structurate în 12 ședințe, iar la final se va organiza o ședință foto pentru cei care doresc.

„Începem pe 20 înscrierile, iar pe 27 cursurile. Vor fi 12 ședințe, iar la final o ședință foto, pentru cine-și dorește. La sfârșitul cursurilor sau chiar și-n perioada școlarizării, cursanții vor primi mai multe numere de telefon, iar împreună cu părinții vor hotărî unde vor să meargă. Să facă cursuri de televiziune, de actorie, să evolueze fiecare pe ce parte artistică își dorește. Ce consider eu și aș vrea să le spun tuturor părinților care au fete: ar trebui să aibă o bază a machiajului, a felului în care-și fac părul. Prin aceste cursuri vor evolua foarte frumos ca fete. Bine, și ca băieți, dacă o să avem. După ce vor primi aceste numere de telefon, fiecare va merge pe ce parte-și dorește. Poate nu toată lumea vrea modelling, poate vor să devină actrițe sau să facă numai reclame”, a adăugat vedeta.

Cât costă pachetul complet

În ceea ce privește costurile, pachetul complet de 12 ședințe este evaluat la 6.000 de lei, cu posibilitatea de plată în rate. Cei care aleg să achite întreaga sumă de la început beneficiază de o reducere, urmând să plătească 4.800 de lei. Nicoleta Luciu a dezvăluit și cine se va ocupa de partea de actorie:

„La actorie sunt fostele mele colege de telenovele, care și-au făcut școli de specialitate. Pot să-i trimit acolo. Surse sunt. Depinde de ei cât de mult pot să evolueze, dar și să muncească în același timp. Că fără muncă și perseverență și mai multă disciplină nu ai cum să evoluezi. Noi, pe vremea noastră, am făcut de toate. Dar dacă aveam o școlarizare în spate, dădeam rezultate și mai bune”, a încheiat Nicoleta Luciu.

