Nicoleta Luciu s-a confruntat cu criticile copiilor după revenirea în showbiz: „Cresc, se uită”

După o pauză de 11 ani departe de viața publică, Nicoleta Luciu a revenit spectaculos, de această dată în mediul online, cu podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”. În cadrul noului proiect, vedeta abordează teme legate de familie, feminitate și viață personală, oferind publicului o privire sinceră asupra rolului său de mamă și a experiențelor de zi cu zi.

Mama a patru copii: Zsolt jr, de 17 ani, și tripleții Kim, Karol și Kevin, de 14 ani, Nicoleta se declară împlinită, dar recunoaște că adolescenții din viața ei nu se sfiesc să o critice.

„Copii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă. Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de back up, cum ar fi modelling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă bussinesul ei din care să facă bani și un altul de rezervă. Și noi făceam așa când eram tinere: pe lângă școală, mai și prezentam, mai făceam hostess, stăteam la intrare și conduceam invitații. Nu ne era rușine cu munca!”, a explicat vedeta pentru Click!.

Reacția familiei privind podcastul ei

Nicoleta Luciu spune că a fost surprinsă și încântată de reacția familiei la primul episod al podcastului: În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: 'Bravo! Felicitări!'. Zic: 'Hopa!'. Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun”.

Ads

Despre fiul ei cel mare, Zsolt jr, vedeta a dezvăluit că este deja mai înalt decât ea și are o iubită: „Are tot 17 ani, e româncă, face hip-hop, are un corp foarte frumos că a făcut toată viaţa dansuri”.

În ceea ce-i privește pe tripleți, Nicoleta îi descrie ca fiind extrem de diferiți ca personalitate, iar „șefa șefelor” este Kim.

„Eu când plec de-acasă îi spun: Ce fac eu faci tu. Cine nu ascultă, faci ce fac eu. Și n-au ce face… Cea mai mare pedeapsă pentru ei este să nu aibă telefonul o săptămână, le iau telefoanele o săptămână. 'Mă plictisesc', 'Ia uite', fă curat în bibliotecă, uite câte cărţi ai. După aia nu-i mai iau de-acolo: 'Vai, mami, dar ai văzut cartea asta? Am uitat de ea. Dar tu ştiai că pinguinul…' Kevin, de exemplu, e pasionat de animale, de tot ce e în aer, pe pământ şi în apă, e enciclopedie. Celălalt, Karol, e cu arta, îi place mult să cânte, cântă fain. Dar acolo în zonă se fac mai mult sporturile: hochei, patinaj… Kim a făcut 8 ani de patinaj şi acum face schi, care l-a văzut pe Karol că s-a lăsat de hochei, l-a văzut la concursuri că primeşte premii (…). Ei schiază, oricum, de mici, că îi duce taică-su peste tot în excursii, îi duce la Poiană, îi mai învoieşte de la şcoală şi schiază performant toţi”, a mai povestit vedeta în podcast.

Ads