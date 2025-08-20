Reacția Nicoletei Luciu, după ce s-a speculat că s-a despărțit de soțul ei: „O etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 14:44
2106 citiri
Reacția Nicoletei Luciu, după ce s-a speculat că s-a despărțit de soțul ei: „O etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”
Nicoleta Luciu FOTO: Instagram/ Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu a rupt tăcerea după ce au apărut zvonuri că ar avea probleme în căsnicie. Discuțiile din presă au pornit de la faptul că în podcastul ei, „MOM”, vedeta nu a fost văzută purtând verigheta. Ea și soțul său, omul de afaceri Zsolt Csergo, sunt împreună de 20 de ani și au format mereu un cuplu discret.

La 44 de ani, fosta actriță de telenovele a explicat că speculațiile despre un posibil divorț nu au nicio bază reală.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem prin niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând. (…) În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante, Revelioane, nunți, botezuri, pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Eu cred că o relație nu stă în purtarea unui inel, cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare”, a explicat Nicoleta Luciu la Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Vedeta a subliniat că familia îi este cel mai important sprijin. Recent, vedeta a revenit în lumina reflectoarelor, decizie pe care a luat-o după o lungă perioadă de meditație.

„Toate lucrurile acestea noi le-am discutat în prealabil, după care ne-am pus de comun acord și chiar m-a susținut să fac acest lucru, pentru că eu de 10 ani nu am mai făcut absolut nimic. Copiii au crescut, au 14 ani și 17 ani”, a adăugat ea, referindu-se la soțul și la cei patru copii: Zsolt Jr. (17 ani) și tripleții Kim, Kevin și Karoly (14 ani).

Deși în trecut, mai exact în 2013, cuplul a trecut printr-un moment delicat, după ce Zsolt a avut o aventură cu antrenoarea de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen – Nicoleta a ales să îi ofere o a doua șansă pentru binele copiilor lor.

Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO
Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO
Delia revine în prim-plan cu noi imagini care au captat imediat atenția fanilor. Artista a publicat pe Instagram fotografii în care poartă un costum de baie army, într-o serie de ipostaze...
Florin Dumitrescu dezvăluie o rețetă perfectă de vară: ingredientele care fac diferența
Florin Dumitrescu dezvăluie o rețetă perfectă de vară: ingredientele care fac diferența
Chef Florin Dumitrescu reușește să surprindă mereu pasionații de gastronomie prin reinterpretarea preparatelor tradiționale. De această dată, atenția s-a concentrat asupra unui clasic...
#Nicoleta Luciu, #Nicoleta Luciu sot, #stiri vedete , #stiri Nicoleta Luciu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO
  2. Florin Dumitrescu dezvăluie o rețetă perfectă de vară: ingredientele care fac diferența
  3. Modul în care bei cafeaua de dimineață ar putea să îți crească riscul de cancer de până la șase ori
  4. Reacția Nicoletei Luciu, după ce s-a speculat că s-a despărțit de soțul ei: „O etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”
  5. Schemele complicate ale unui samsar de mașini: câți bani a făcut în două luni. Autoturismele care se iau cel mai ieftin și se vând cel mai bine
  6. Mattia Carnessali, ispita de la Insula Iubirii, și-a distrus mașina de lux într-un accident în București
  7. Concluzia unui tânăr care s-a plimbat prin toată țara. Unde i-a plăcut cel mai mult: "Mi-a distrus percepția asupra orașelor din România"
  8. Paradisul turistic care vrea să ofere gratuit 200.000 de bilete de avion pentru vizitatori din întreaga lume. Care sunt condițiile
  9. Viena va fi gazda ediției cu numărul 70 a Eurovisionului, în 2026
  10. Melania Trump, secretul siluetei sale. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta perfect la 55 de ani