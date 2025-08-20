Reacția Nicoletei Luciu, după ce s-a speculat că s-a despărțit de soțul ei: „O etapă a vieții mele pe care am început-o de curând”

Nicoleta Luciu a rupt tăcerea după ce au apărut zvonuri că ar avea probleme în căsnicie. Discuțiile din presă au pornit de la faptul că în podcastul ei, „MOM”, vedeta nu a fost văzută purtând verigheta. Ea și soțul său, omul de afaceri Zsolt Csergo, sunt împreună de 20 de ani și au format mereu un cuplu discret.

La 44 de ani, fosta actriță de telenovele a explicat că speculațiile despre un posibil divorț nu au nicio bază reală.

„Dacă e să ne luăm după presă, am divorțat de cel puțin 20 de ori. Nu trecem prin niciun episod mai puțin plăcut. Trecem printr-un episod frumos pentru mine, pentru că e o etapă a vieții mele pe care am început-o de curând. (…) În general, verighetele le punem la evenimente foarte importante, Revelioane, nunți, botezuri, pentru că în viața de zi cu zi nu port bijuterii. Eu gătesc în fiecare zi, ar trebui să scot bijuteriile de pe mână. Eu cred că o relație nu stă în purtarea unui inel, cred că relația în sine merge frumos în momentul în care există comunicare”, a explicat Nicoleta Luciu la Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Vedeta a subliniat că familia îi este cel mai important sprijin. Recent, vedeta a revenit în lumina reflectoarelor, decizie pe care a luat-o după o lungă perioadă de meditație.

„Toate lucrurile acestea noi le-am discutat în prealabil, după care ne-am pus de comun acord și chiar m-a susținut să fac acest lucru, pentru că eu de 10 ani nu am mai făcut absolut nimic. Copiii au crescut, au 14 ani și 17 ani”, a adăugat ea, referindu-se la soțul și la cei patru copii: Zsolt Jr. (17 ani) și tripleții Kim, Kevin și Karoly (14 ani).

Deși în trecut, mai exact în 2013, cuplul a trecut printr-un moment delicat, după ce Zsolt a avut o aventură cu antrenoarea de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen – Nicoleta a ales să îi ofere o a doua șansă pentru binele copiilor lor.

