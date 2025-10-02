Nicoleta Luciu a slăbit cu aceeași dietă din tinerețe: „Prima săptămână a fost puțin mai greu”

La 44 de ani, Nicoleta Luciu și-a făcut o revenire spectaculoasă în lumea showbizului și impresionează prin silueta ei. Mămică a patru copii, vedeta a reușit să dea jos 12 kilograme și își propune să revină la greutatea din tinerețe.

Surpriza momentului a venit odată cu lansarea podcastului „MOM by Nicoleta Luciu”, dedicat femeilor. Chiar dacă anunțase că se retrage din show-biz, proiectul moderat de ea a avut parte de un succes imediat.

Când a început să filmeze podcastul, Nicoleta cântărea 71 de kilograme, dar a decis să ia măsuri pentru a-și recăpăta încrederea în propria imagine. „În total am slăbit până acum 12 kilograme. Mai am încă de slăbit 5 kilograme. Părerea mea e că e bine să te simți bine în pielea ta. Eu toată viața am fost model și nu m-am simțit bine în momentul în care m-am retras și am mai pus vreo câteva kilograme. Ajunsesem la 71 de kilograme. A trebuit să fac ceva! M-am apucat de slăbit și în momentul în care am dat deja primele șase kilograme deja aveam un podcast la care filmam. Știi cum e: camera te rotunjește puțin. Și, după ce m-am văzut la prima emisiune, am zis: La treabă, mai departe! După douăzeci de podcasturi filmate dădusem deja 11 kilograme, asta la sfârșit de iunie, și s-a văzut diferența. Aveam 71 de kilograme și acum am 58 și ceva!”, a explicat vedeta pentru Click!

Ads

Cum a slăbit Nicoleta Luciu

Secretul dietei sale? O combinație de alimentație hipocalorică și sport regulat. „Ce am făcut ca să slăbesc?! Mănânc hipocaloric și merg la sală. Adică la o masă mănânc doar 100 de grame de mâncare. Cântăresc din ochi: cât îmi intră într-o palmă, și cărniță, și salată. Mai mult sunt rawvegană și scap mai repede cu o banană și un măr sau o banană și unt de arahide. Mănânc două mese din astea pe zi! Iar a doua masă, la ora 18, mănânc un baton cu ceai verde. Batonul acesta îl știu de când eram tânără, de la 19 ani. A fost singurul care a dat rezultate! Am ținut tot felul de diete și nimic! M-am întors la ce țineam eu în tinerețe și a mers. Prima săptămână a fost puțin mai greu, după m-am obișnuit. Se micșorează stomacul și nu mai simți nevoia. Trebuie să bei foarte multe lichide, apă, ceai, lapte vegetal”, a adăugat ea.

Schimbările nu s-au oprit la talie. Nicoleta și-a redus și volumul bustului, renunțând la implanturile mamare, decizie motivată de durerile de spate.

„Eu am renunțat la silicoane acum șase ani. Nu mi-aș mai pune. Nu, că mă doare spatele, fac în fiecare zi mâncare și cu atâta greutate mă apasă. Eu acum sunt foarte strictă cu mâncarea, cu somnul. Am niște sportivi în familie, nu pot să le dau paste cu brânză”, a mai spus actrița.

Ads