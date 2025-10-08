Nicoleta Luciu revine la muzica

Luni, 03 Noiembrie 2008, ora 11:19
Nicoleta Luciu revine la muzica

Nicoleta Luciu revine la muzica, o zona a show-bizz-ului in care, trebuie sa recunoastem, nu a stralucit.

Cu toate acestea, vedeta Acasa TV abia asteapta sa-si reia concertele, prima sa aparitie in calitate de cantareata urmand sa aiba loc duminica, 9 noiembrie, in cadrul emisiunii "In al 9-lea cer" de la Acasa TV... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.

