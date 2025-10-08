Luni, 03 Noiembrie 2008, ora 11:19
1968 citiri
Nicoleta Luciu revine la muzica, o zona a show-bizz-ului in care, trebuie sa recunoastem, nu a stralucit.
Cu toate acestea, vedeta Acasa TV abia asteapta sa-si reia concertele, prima sa aparitie in calitate de cantareata urmand sa aiba loc duminica, 9 noiembrie, in cadrul emisiunii "In al 9-lea cer" de la Acasa TV... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trupa Taxi a lansat piesa "Când Rinocerii", cântată de solistul Dan Teodorescu, dar cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi din lumea teatrului, a literaturii, a...
Opozițiile din interiorul Coaliției de guvernare devin tot mai dure, în contextul încordărilor crescânde dintre partenerii de alianță. Social-democrați precum Adrian Câciu, Mihai Fifor,...