Una dintre cele mai mari actrite din Romania, despre Nicoleta Luciu: E o adevarata artista!

Nicoleta Luciu a muncit extrem de mult ca sa ajunga in aceasta etapa a carierei sale, dupa cum crede una dintre cele mai mari artiste ale Romaniei, Stela Popescu. Aceasta considera ca vedeta Pro TV este o "adevarata artista".

"Nicoleta Luciu e o adevarata artista. S-a nascut pe platourile de la Acasa, la filmarile telenovelelor. Este o fata tare muncitoare, era prima la cadru, prima care invata textul. La ora actuala e o actrita in toata regula.

Nu-nteleg de ce se stramba unii cand pomenesc numele Nicoletei si o desconsidera. Fata asta nu mai e ca la inceput", a declarat Stela Popescu pentru Libertatea.

Stela Popescu a vorbit si despre inceputul carierei Nicoletei Luciua, atunci cand era asistenta lui Teo Trandafir in cadrul emisiunii de la Pro TV. Actrita sustine ca cea mai mare problema este faptul ca oamenii nu inteleg ca frumoasa bruneta juca un rol pe atunci.

"Toata lumea o crede o naiva, ca in emisiunea aceea, cand era sacul de box al lui Teo Trandafir. Nimeni nu s-a prins ca ala era un rol, ca acolo Nicoleta asa trebuia sa fie... Acel show era menit sa o faca mare pe Teo. Iar Nicoleta si-a jucat bine rolul. Acum, va spun eu, e o adevarata artista", a mai spus Stela Popescu.

