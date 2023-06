Adevăratul motiv pentru care Nicolo Napoli a plecat de la Craiova. Ce probleme are antrenorul italian

Nicolo Napoli a reușit să redreseze FCU Craiova, dar cu toate acestea a plecat pentru a noua oară de la echipa lui Adrian Mititelu.

Patronul echipei oltene a dezvăluit că acesta are niște probleme personale, acesta fiind adevăratul motiv al plecării lui.

"Eu l-am luat pe el, că nu aveam antrenor la vremea respectivă. A fost o despărţire intempestivă de Marius Croitoru şi atunci eu am avut încredere în munca de redresare a secundului şi a preparatorului. A trebuit să găsesc un antrenor care să vină lângă ei, ca să pot scăpa de înjurăturile suporterilor. Şi asta am făcut, l-am adus pe Napoli, ca să nu mai înjure lumea că nu e antrenor. Napoli a venit şi a intrat în sistemul nostru organizat aici. Echipa a jucat bine şi înainte de Napoli, şi cu Croitoru. Echipa are valoare.

Din punct de vedere al relaţionării, Napoli e cel mai bun antrenor pentru mine, cel mai comod. E un om pe care-l cunosc foarte bine, dar eu zic că ne trebuia altceva, un antrenor tânăr, altceva.

Napoli are şi o anumită vârstă. Mai aşa... Mai are şi el nişte probleme pe acasă (n.r. - în Italia), nu mai are chef de muncă. Are o vârstă, are nişte probleme pe acasă. Cât timp a fost acum (n.r. - la U Craiova 1948) a plecat des acasă. Lumea nu ştie, că n-am apucat să spun chestiile astea.

Mereu când am avut nevoie de el a şi venit, dar nu vedeţi că sunt singurul care-l angajează? Dacă acum e liber, de ce nu se duce la alt club? Să facă acolo. Vine aici şi vine într-un sistem, cu masa pusă cum se spune", a declarat Adrian Mititelu pentru Sport Total FM.