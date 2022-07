Parlamentarul PSD care a luat BAC-ul la 31 de ani: mogul în terenuri, vilă de 800 de metri pătrați, dar fără niciun cont bancar

Deputatul PSD Nicu Niță se află la al doilea mandat de parlamentar din partea partidului. Acesta s-a remarcat prin faptul că de la începutul noului mandat nu a deschis gura în plen decât la depunerea jurământului, dar și prin faptul că a luat BAC-ul la 31 de ani.

Nicu Niță face parte dintre cei 17 parlamentari care de la începutul sesiunii din 2020, nu a deschis niciodată gura în plen decât la depunerea jurământului, un discurs care ține aproximativ 30 de secunde, pe 21 decembrie 2020.

Vicepreședinte al filialei PSD Brăila, Niță susține în CV-ul personal că a fost simpatizant al PSD-ului între 1993 și 2000, după care s-a înscris în partid în anul 2000. Înainte de asta, acesta a fost antrenor de motociclism între 1997 și 1992, după care a fost direct la o firmă de taximetrie, iar apoi director la SC BRAI- NIŢĂ SRL, o firmă care activează în domeniul agricol. Din 2012 până în 2016 a fost Consilier Județean la CJ Brăila, după care prinde cele două mandate de deputat PSD.

Tot din CV-ul personal mai reiese că Niță a absolvit examenul de Bacalaureat la vârsta de 31 de ani, în anul 1987. Niță așteaptă apoi 16 ani până își reia din nou studiile și se apucă de Facultatea de Drept la Universitatea Ecologică din București, obținând diploma de absolvent în 2007. De master se ocupă un an mai târziu, iar în 2010 obține o diplomă în dreptul informației și al securității private.

92 de terenuri și vilă de 800 mp dar fără card bancar

Deși nu se remarcă printr-o activitate prea intensă în Parlament, social-democratul Nicu Niță este unul dintre cei mai bogați membri PSD. Acesta deține nu mai puțin de 92 de terenuri, dintre care 87 agricole, marea majoritate în Brăila. Acesta mai are două case de vacanță, una în Eforie Nord și una în Predeal, două locuințe și un spațiu comercial. Totodată, acesta se remarcă prin faptul că una dintre vilele pe care le deține are 882 de mp, la mică distanță de deputatul „grindă” Ion Ștefan, care are o vilă de 910 mp.

Niță conduce un Mercedes Vito și mai deține o mașină agricolă de 25.000 de euro și un tractor de 18.000 de euro. În ciuda avuției sale, singurele venituri ale deputatului pe anul trecut a fost indemnizația de deputat, care i-a adus în 2021 un câștig total de 131.000 de lei (26.500 euro), chiria unui spațiu comercial de 12.000 de lei (2.400 euro) și pensia de 38.000 de lei (7.700 de euro). La acestea se mai adaugă 40.000 de lei (8.000 euro) obținuți din producția și comercializarea de cereale și 330.000 de lei (66.000 de euro) dintr-un contract de arendare.

De notat că în declarația de avere a deputatului nu apare niciun cont bancar, semn că acesta își ține avuția la saltea.

Amenințări cu moartea

În 2017 Niță a fost implicat într-un scandal după ce acesta ar fi amenințat cu moartea mai mulți deputați de la USR.

„Absolut revoltătoare replica deputatului PSD de Brăila, Nicu Niță. În timpul dezbaterii de la Comisia pentru Agricultură, în timp ce USR susținea că ordinul care omoară 140 urși este total greșit, Nicu Niță are o remarcă halucinantă, spunând „eu v-aș omorî pe voi”. Pe noi, cei de la USR. La final, a continuat cu jignirile, amenințând inclusiv cu bătaia un coleg din USR. Un asemenea comportament în societate și, mai ales, în instituția parlamentară, este incalificabil” afirma Adrian Prisnel în 2017.

Totodată, Niță ar fi bruscat un membru USR care filma ședința din Comisie.

