Un vicepreședinte PE dezvăluie un atac „feroce” ce are ca scop distrugerea Uniunii Europene. „Europa este tot ceea ce dictatorii lumii urăsc mai mult”

Autor: Maria Popa
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 13:02
FOTO imagine generată cu Grok AI

Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță avertizează că Europa este sub un atac feroce ce are ca scop distrugerea ei.

Ștefănuță mai spune că Uniunea Europeană (UE) este tot ceea ce dictatorii lumii urăsc mai mult.

„Salvați Europa!

Suntem toți preocupați de problemele noastre naționale, de guvernare, de cine ce zice. Cred că acum nu e momentul să nu vedem pădurea de copaci. Europa este sub un atac feroce ce are ca scop distrugerea ei.

Pentru că UE este tot ceea ce dictatorii lumii urăsc mai mult: un loc al libertății, al drepturilor omului, or asta e ceva foarte periculos pentru ei”, a scris marți, 2 septembrie, Nicu Ștefănuță pe Facebook.

El spune că nu se referă doar la atacul din Bulgaria asupra Președintei Comisiei Europene de ieri, 1 septembrie.

„Mă refer la acțiuni de destabilizare ce se țin lanț de ani buni. La faptul că multilateralismul, dreptul internațional, tot ce a câștigat omenirea după Al Doilea Război Mondial este acum efectiv mort. Nimeni nu le mai respectă”, adaugă vicepreședintele Parlamentului European.

„Libertatea românească nu va supraviețui 5 minute fără UE”

„Credeți că nu contează dacă și acest ultim bastion al libertății este distrus?

Eu cred că libertatea noastră românească nu va supraviețui 5 minute fără UE. Prosperitatea relativă va dispărea și ea. România are azi ceea ce are strict pentru că a forțat-o Europa să aibă minimul de libertăți.

Eu cred că cei care vor să mai aibă o Românie liberă vor trebui să lupte să avem nu doar o Europă care supraviețuiește, ci o Europă unitară MULT MAI PUTERNICĂ, cu și mai multe funcții și puteri, nu mai puține”, mai scrie Nicu Ștefănuță.

„Este timpul să arătăm că suntem patrioți europeni”

„Un citat atribuit des lui Garibaldi spune: am făcut Italia, acum trebuie să facem italienii. Este timpul să arătăm că suntem patrioți europeni, sau, dacă nu, patriotismele noastre naționale nu vor mai conta deloc”, atrage atenția Nicu Ștefănuță.

Rușii au încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen

Un presupus atac de interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport din Bulgaria și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică, 31 august, la Plovdiv folosind hărți de hârtie.

Se pare că avionul a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului.

Incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen a avut loc în timp ce ea se află într-o vizită de patru zile în statele membre ale UE care se învecinează sau sunt situate în apropierea Rusiei.

„Acolo, ea a văzut cu ochii ei provocările zilnice reprezentate de amenințările venite din partea Rusiei și a aliaților săi. După acest incident, UE va continua să investească și mai mult în cheltuielile de apărare și în pregătirea Europei”, a transmis purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

