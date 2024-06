Nicu Ștefănuță este singurul candidat independent la alegerile europarlamentare care va reprezenta România în Parlamentul European.

Va fi al doilea mandat pentru acesta, după ce a reușit să treacă pragul electoral de 3% pentru independenți.

Specialiștii spun că electoratul său a fost alcătuit, preponderent, din categoria 18-24 de ani, categorie care a rezonat cu mesajele transmise în campanie de către Ștefănuță.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP – Institutul de Sondare a Opiniei Publice – explică succesul europarlamentarului independent Nicu Ștefănuță și prin prezența sa pe rețelele sociale, potrivit europafm.ro.

„O parte a acestei campanii a fost pe TikTok. Și publicul cel mai prezent pe TikTok a fost publicul 18-24. Nicu Ștefănuță și-a făcut propriul calcul. A ajuns la concluzia foarte clară că n-ar putea să obțină voturi din zone conservatoare, majoritare în România. În schimb, dacă s-ar concentra pe publicul foarte tânăr, ar avea mai multe șanse”, a declarat Remus Ștefureac.

Sociologul spune că cei care au votat pentru prima dată au avut o prezență semnificativ mai mare decât în rândul celorlalte categorii de tineri, cu aproape 40% mai mare decât în rândul categoriei 25-30 de ani.

„E și predictibil și, în același timp, ai o identitate clară, asumată, pe care tinerii o înțeleg, mai ales tinerii care resping, în general, politica. Cu atât mai semnificativă este alegerea și prezența, participarea politică a tinerilor, care nu prea sunt interesați de politică. În general, au o părere foarte proastă despre politicieni, dar dacă au văzut un mesaj coerent, asumat s-au dus și au votat în masă cu un astfel de candidat”.

Europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă a anunțat că a câștigat un nou mandat la Bruxelles și mulțumește în special tinerilor pentru susținerea lor. „România tânără, care este mai deschisă la minte, mai modernă” ar fi cea care l-a ajutat să ajungă din nou în PE, a declarat.

„Campania a fost enorm de grea, extenuantă şi nu doar ce s-a văzut la TV. Noi lucrăm de peste 3 luni de zile, suntem în stradă, non-stop, am făcut semnăturile de bună, în stradă. Am avut nu ştiu câte piedici administrative, dar am dus o luptă eroică, pentru că am dus o luptă pentru o idee, nu pentru un om, nu pentru un partid. Pentru România aceea care nu se vede neapărat, pe care multă lume o consideră România tânără, care este mai deschisă la minte, mai modernă, îi pasă şi de schimbări climatice, şi de drepturile omului”, a spus Ştefănuţă în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că este o Românie care există şi acum se vede la vot. „Tinerii au echivalat seniorii, ceea ce este o mare, mare realizare”, a completat europarlamentarul.

Despre rezultatul obţinut de USR la alegeri, partidul din care a plecat, Ştefănuţă a arătat că pentru el este un subiect încheiat.

„Partidul este altul, mai poartă doar numele. Oamenii nu mai sunt aceiaşi. Este un subiect încheiat. Eu am arătat o viziune progresistă, modernă, există suficienţi români verzi în România şi asta mi-am asumat de aproape doi ani, deja, şi îmi văd de viaţa politică”, a completat eurodeputatul.

Despre planurile pentru mandatul din PE, Nicu Ştefănuţă a afirmat că se bucură că întăreşte mandatul verzilor europeni.

„Probabil vom face parte din coaliţia de guvernare europeană, împreună cu alte partide, ca să formăm o majoritate anti-extremistă (..) Trebuie să salvăm Planul Verde european, pentru că este important să menţinem o durecţie, nu să schimbăm la doi, trei ani” a spus el.

