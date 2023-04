Nicu Stoica, Ingineri Asociați Construct: “Perioadele de stagnare economică pot fi perfecte pentru pregătirea proiectelor viitoare”

Dezvoltarea unui proiect imobiliar implică anumite riscuri, iar gestionarea acestora este esențială pentru a asigura succesul proiectului. De la siguranța construcției până la riscurile financiare și de piață, există multe aspecte de gestionat pentru a asigura succesul unui proiect imobiliar. Am stat de vorbă cu Nicu Stoica, inginer proiectant specializat în structuri de rezistență, în cadrul Ingineri Asociați Construct - ingineria.com, despre cele mai importante riscuri și modalitățile de a le gestiona.

Cât durează în medie dezvoltarea unui proiect imobiliar?

N.S. Dezvoltarea unui proiect imobiliar de nivel mediu, în raport cu complexitatea lui, poate dura de la 2 la 6 ani, iar această perioadă se poate suprapune până la 50% cu un ciclu economic mediu. Adică, la începutul ciclului, primii 3-4 ani sunt de creștere, apoi vârful încă 4-5 ani, urmată de 3-4 ani de recesiune. Astfel, investiția se poate suprapune cu orice tip de perioadă economică și, foarte important, identificând perioada economică, poți evalua riscurile cu impact care decurg din acest context.

Traversăm acum o perioadă de stagnare sau chiar recesiune. Ce pot face dezvoltatorii în această perioadă?

N.S. Perioadele de stagnare economică pot fi perfecte pentru pregătirea proiectelor viitoare. Este momentul cel mai bun pentru partea de planificare, obținere avize, formare a echipei de proiect și dezvoltare strategie, pregătire pentru perioada de boom care urmează firesc în ciclul economic. Etapa de pregătire și proiectare are un cost redus raportat la valoarea de investiții și astfel investitorul poate avea un proiect gata de execuție sau în execuție în perioada de creștere a cererii de produs în piață.

Ads

Care sunt cele mai mari riscuri care apar în dezvoltarea unui proiect imobiliar și cum le gestionați?

N.S. Suprapus cu specificul perioadei în care se realizează dezvoltarea se vor evalua și gestiona următoarele riscuri de amplasament, și includem aici aspecte juridice și de vecinătate, tehnice, climatice și seismicitatea zonei.

Apoi riscurile de proiect tehnic, de execuție, de la resurse disponibile, la aprovizionare și costuri cu materialele, de client, și mă refer aici la modul în care se realizează achiziția și modul de plată. Și, bineînțeles, riscurile de management al investiției.

Ați spus mai sus de riscul de proiect tehnic. Ce riscuri identificați aici?

N.S. În primul rând, de respectare a reglementărilor urbanistice și a cadrului normativ, de funcționalitate a spațiilor, aspect vizual și încadrare în zonă, de exploatare, de documentație incompletă, de comunicare cu specialiștii, de schimbare a legislației, de livrare la termen a proiectelor.

Dar riscul de execuție? Cum ne putem pregăti pentru riscul de construcție și cum monitorizăm procesul de construcție pentru a preveni întârzierile?

Ads

N.S. Durata de realizare a investiției este singurul parametru pe care-l putem suprapune peste ciclul economic. Încadrarea într-un termen dat se rezumă la faptul că riscurile au fost bine evaluate și gestionate. Decalări ale perioadei de la predarea lucrărilor la termen, atât pentru proiectare, cât și pentru execuție, pot fi realiste din momentul în care riscul nu a fost evaluat și gestionat adecvat.

Cum evaluați și gestionați riscurile la dezvoltarea unui proiect imobiliar?

N.S. Gestionarea riscurilor în dezvoltarea unui proiect imobiliar necesită planificare și pregătire adecvată. Este important să se identifice toate riscurile potențiale și să se ia măsuri pentru a minimiza impactul lor asupra proiectului. Noi evaluăm și gestionăm riscurile care intră în responsabilitatea noastră, desigur. Pentru acest lucru, în cadrul procesului de proiectare la Ingineri Asociai Construct am dezvolta moduri, procese, de lucru pentru categorii de proiecte. Astfel situații neprevăzute, denumite riscuri, care pot fi generate în cadrul uni proiect sunt evaluate în etapa inițială, sunt filtrate printr-un proces de documentare și analiză, această etapă poate ajunge 15-20% din durata unui proiect, însă, din măsurătorile noastre aduce valoarea cea mai consistentă în traiectoria unui proiect.

Ads

Exemple de situații din care sunt generate riscuri de întârziere a proiectului:

aspecte juridice neclarificate cu privire la dreptul de proprietate și limitele acesteia;

lipsa certificatului de urbanism (fără acest document nu poate începe proiectul sau o temă de proiectare);

lipsa unei teme scrise de proiectare (denumită curent comandă de proiectare) din partea investitorului;

lipsa unei teme de arhitectură acceptată de beneficiar (o temă de arhitectură cuprinde: planuri, secțiuni, fațade, detalii specifice, liste de materiale);

studiu geotehnic cu date incomplet;

subevaluarea resurselor tehnice necesare pe specialități la realizarea investiției;

planuri de cadastru ce nu conțin toate construcțiile edificate în teren;

lipsa ridicării topografice sau planului de sistematizare;

Care sunt cele mai importante aspecte ale siguranței structurale care trebuie luate în considerare în cadrul unui proiect imobiliar?

Ads

N.S. Depinde de faza în care ne aflăm din perspectiva proiectului. Pe durata proiectării intră în analiză ceva mai puțin palpabil, dar cu o importanță ridicată, etica profesională. Mai exact, cât de responsabil față de resursele disponibile și față de cei din jur se manifestă echipa de proiectare de structuri. Pe durata execuției este importantă calitatea execuției lucrării și materialelor puse la realizarea structurii, precum și respectarea proiectului. Pe durata de exploatare este de urmărit comportarea în timp a structurii, observarea degradărilor sau defectelor generate la exploatare.

Care sunt cele mai comune probleme structurale pe care le-ați întâlnit în proiectele anterioare și cum le-ați rezolvat?

N.S. Să le spunem “probleme structurale”, mai degrabă aș merge pe un dezacord ingineresc, de ce. După cum percep eu, adevărul în domeniul în care activez se fondează pe 3 instrumente simple – model matematic (aici intră principiile pe care se fondează matematica astăzi), modelul fizic (aici intră principiile pe care se fondează fizica astăzi și cadrul normativ din construcții) și modelul real (cel din amplasament și cadrul normativ pentru execuție). Sarcina este de a face cele 3 instrumente congruente într-un punct.

Ads

Ca inginer proiectant folosești matematica prin legile ei și instrumentele de calcul, fizica prin legile ei și cadrul normativ de proiectare, iar modelul real prin comportarea materialelor dispuse și normativele de execuție.

Cel mai frecvent dezacord pe care l-am întâlnit a fost între modelul matematic și cel fizic în etapa de proiectare. Cum ar fi: modelarea în calcul neconformă a unor elemente; interpretarea în mod subiectiv a articolelor de normativ; conformarea necorespunzătoare a structurii din constrângeri arhitecturale. Abordarea noastră pentru acest tip de problemă este prin specialiști și evaluarea deciziei (mai exact “ce argumente raționale și logice îmi formează decizia), așa cum am menționat și pentru această etapă avem filtre de lucru cu o structură de decizie formată din 15 pași.

De exemplu, am avut un proiect la care măsurile de consolidare la un imobil existent din 1932 erau mult prea intruzive cu schimbarea sistemului structural (din structură cu pereți de zidărie plină în structură în cadre). Abordarea noastră a fost de a menține sistemul structural existent prin realizarea de tencuieli armate și înlocuirea unor pereți de zidărie prin introducerea de pereți de beton armat (astfel, am mers pe ce s-a validat că s-a comportat bine și am crescut rezistența structurii la standardele actuale).

Cum monitorizați procesul de construcție pentru a preveni problemele structurale? ( adică de genul că nu apar crăpături în pereți, dacă asta e ceva ce ține de siguranță structurală)

N.S. Această sarcină intră în responsabilitatea dezvoltatorului și constructorului. Sarcina noastră ca proiectanți în privința aspectelor neconforme din timpul execuției este mai redusă. Avem pe anumite investiții, unde dezvoltatorul a solicitat, asistență tehnică de specialitate din partea proiectantului. Nu se urmărește execuția, ci modul cum este implementat proiectul, cum sunt abordate etapele de lucru și nevoile pe care constructorul le are din partea proiectantului.

Ce facem dacă se descoperă probleme structurale după finalizarea construcției?

N.S. În primă etapă se realizează o expertiză tehnică (mai exact un studiu de detaliu – unde se evaluează cauza și efectul cu evaluarea de risc pe care o presupune această problemă). Raportat la concluziile expertizei se dispun măsurile necesare de remediere sau de urmărire în timp.