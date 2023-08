Emoții pentru tovarășul Niculae Bădălău cu ocazia Zilei de 23 August: „În 39 de ani de activitate n-am avut probleme cu legea!”

Fostul senator PSD Niculae Bădălău așteaptă miercuri, 23 august, din partea judecătorilor de la Curtea de Apel București, o soluție de revocare a măsurii controlului judiciar în dosarul în care este acuzat că i-ar fi promis unui primar din Giurgiu suma de 170.000 de euro dacă va reabilita drumurile dintr-o comună tot cu firma care le-a construit prost.

Curtea de Apel București a luat în discuție, marți, contestația DNA împotriva Tribunalului Giurgiu din data 10 august, atunci când judecătorul de cameră preliminară l-a scos pe Niculae Bădălău de sub rigorile celei mai ușoare măsuri preventive, cea a controlului judiciar.

Dacă judecătorii confirmă soluția instanței ierarhic inferioare, Niculae Bădălău nu va avea nicio restricție pe parcursul procesului penal.

„Dacă va fi revocat controlul judiciar și (Niculae Bădălău – n.r.) va lua legătura cu martorii, atunci nu înțeleg care a fost scopul măsurii până în acest moment”, a declarat procurorul de ședință al DNA.

„În 39 de ani de activitate nu am avut probleme cu legea. Cât despre a lua legătura cu martorii, atunci când eram arestat la Giurgiu eram dus la instanță cu o Dacie, eram în spate cu denunțătorul”, i-a răspuns Niculae Bădălău procurorului, când i-a venit rândul să vorbească în ultimul cuvânt.

Avocatul lui Bădălău: „Aveți în vedere capacitatea lui intelectuală!”

Ads

Până atunci, avocatul fostului senator PSD a ținut o pledoarie în care a arătat că de la momentul arestării clientului său a au trecut 9 luni, adică s-ar fi împlinit „perioada rezonabilă” în care acesta să fie judecat sub rigorile unei măsuri preventive.

„Nu există probe la dosar că ar zădărnici bunul mers al procesului. Aveți în vedere și momentul procesual: suntem la sfârșitul camerei preliminare. La dosar sunt toate discuțiile interceptate dintre acesta și martorul denunțător, sigur, judecătorul se va pronunța pe legalitatea administrării acestor probe. De asemenea, la dosar se află și denunțul. Aceste probe nu pot fi alterate, deci scopul procesului penal poate fi atins. Aveți în vedere și capacitatea lui intelectuală, are familie, nu are antecedente penale, deci măsura nu are la acest moment nicio oportunitate. Argumentele DNA din contestație sunt copiate din rechizitoriu”, a declatat unul dintre cei doi avocați ai lui Niculae Bădălău.

Al doilea apărător al fostului baron PSD de Giurgiu a spus că Niculae Bădălău nu mai are, la acest moment, nicio calitate oficială și că nu se va sustrage cercetării judecătorești.

Ads

Curtea de Apel București a rămas în pronunțare pentru miercuri, 23 august, cu privire la contestația DNA în dosarul de dare de mită și trafic de influență al lui Niculae Bădălău.

Acuzațiile DNA: Lucrare „reabilitată” tot cu firma care a construit-o prost

Fostul senator PSD și complicea lui, Elena Matache, au fost trimiși în judecată de DNA pe data de 16 decembrie 2022, în stare de arest preventiv. În câteva luni, ambii au fost eliberați, plasați în arest la domiciliu, apoi sub control judiciar.

Acuzațiile DNA se referă la trafic de influență în legătură cu atribuirea „cu dedicație” a unui contract păgubos, pentru care Niculae Bădălău – în calitate de consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi a României și vicepreședinte al Autorității de Audit – ar fi intervenit pe lângă primarul unei comune din Giurgiu.

„În zilele de 09 august 2022 și 19 noiembrie 2022, inculpatul Bădălău Niculae, în calitatea menționată mai sus, i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un anumit contract unei societăți administrate de o rudă a inculpatului. Contractul viza „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă…,” fiind estimat la valoarea de 7.071.925 lei fără TVA. În schimbul acestui „serviciu”, inculpatul ar fi promis că va determina o persoană din conducerea Companiei Naționale de Investiții (C.N.I.), asupra căreia a lăsat să se înțeleagă că are influență, să asigure finanțarea a două proiecte depuse la această instituție de primăria respectivă”, arată procurorii DNA.

Ads

Practic, Bădălău voia ca reabilitarea rețelei de apă să fie făcută cu aceeași firmă care a construit-o cu un an înainte, iar lucrarea avea deja nevoie de reparații.

„Inculpatul Bădălău Niculae, prin intermediul celeilalte persoane cercetate în prezenta cauză, i-ar fi oferit primarului mai multe sume de bani pentru ca, în schimb, acesta să efectueze în continuare plățile către firma respectivă, chiar și pentru lucrări neconforme. În același context, la data de 19 noiembrie 2022, inculpatul Bădălău Niculae i-ar fi promis primarului remiterea unui procent de 7% (170.000 euro) din valoarea contractului menționat mai sus, dar și dintr-un viitor contract a cărui atribuire urmărea să o obțină pentru aceeași firmă, de la primăria respectivă. Ulterior, în data de 25 noiembrie 2022, prin intermediul aceluiași om de afaceri, inculpatul Bădălău Niculae i-ar fi remis edilului 35.000 lei, reprezentând o parte din suma de bani promisă în legătură cu contractul în derulare”, mai arată procurorii DNA.

Ads