Suparati nevoie mare ca in diaspora, Viorica Dancila a suferit o infrangere mai umilitoare ca in tara, social-democratii nici nu vor sa auda de locuri mai multe in Parlament pentru reprezentarea romanilor din strainatate, iar fostul ministru Niculae Badalau acuza un dublu standard si chiar trece la insulte.

Liderul PSD Giurgiu sustine ca este "o nebunie" sa se mareasca numarul parlamentarilor de diaspora (asa cum propun USR-PLUS si PMP), pentru ca sunt doar 700.000 de romani cu domiciliu in strainatate, restul pana la 3-5 milioane fiind "fetele alea de le duc astia".

"In afara faptului ca e o discriminare, dansii sa voteze trei zile si noi una... Mie nu poate sa mi se dea un drept si altuia nu.

Noi trebuie sa gasim formele prin care si dansii... Acuma e discutia pe cate locuri dam in diaspora. Am avut discutia si la Parlament: daca vreti sa puneti pe listele partidlui din diaspora, cine nu va lasa?

Asa cum sunt ele astazi, nu putem sa marim numarul de parlamentari. E clar ca daca marim numarul si cer 15 - ei au 700.000 de oameni, avem care au domiciliu, pasapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul pana la 3-5 milioane, ca se vehiculeaza tot felul, sunt fetele alea de le duc astia , eu stiu, nu stiu, nu ilegal, da' ...si vor sa li se calculeze posturile de parlamentari pe toti care banuiesc ei ca sunt acolo", a declarat Niculae Badalau.

In plus, pe Badalau il deranjeaza un asa-zis dublu standard.

"Ati vazut ca aici Politia oprea toate masinile care aduceau batranii, care coborau mai mult de trei persoane din masina. Am vorbit cu domnul ministru de Interne, Vela, care mi-e coleg la Senat, si mi-a spus ca e transport ilegal de persoane.

Nu, domnule ministru, transport ilegal de persoane e atunci cand fac pirateria, iau doi lei ca sa duc un om, nu ca imi aduc bunicii sau batranii la vot, ca asta e legal.

In localitatea Putineiu, judetul Giurgiu, am avut cazul cand cinci oameni au fost luati la post sa dea declaratii. Ce declaratii sa dea ca erau tataie si mamaie.

Era un exces de zel ca sa nu spun altfel, dar, in acelasi timp, am vazut o stire pe net, ca exemplu de dubla masura, dublu standard, unde un domn din strainatate mergea cu masina in parcarile de tir ca sa-i duca la vot pe soferii de tir, lucru extrem de civilizat dupa parerea mea, dar cei din tara de ce erau blamati!?

E alta masura! Pe domnul ala il aplauda toata lumea si era o mare incantare ca ce actiune civica face si eu la fel spun, facea foarte bine, dar la Varasti, alta localitate din judet, ce facea!? Ala facea trafic sau transport ilegal de persoane.

In ce tara traim!? In sectiile de votare nu ai voie sa stationezi, dar am vazut ca unii faceau niste hore in sectia de votare. Eu nu spun ca e bine sau rau, dar discutam despre dublu standard", a sustinut Niculae Badalau, citat de Agerpres.

UPDATE Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Niculae Badalau a spus ca declaratia este "scoasa din context".

"Era o discutie libera legata de reprezentarea diasporei. Am spus ca 700.000 sunt inregistrati legal. Restul nu stim cati sunt si printre ei sunt si oameni care nu ne fac cinste. Eu imi cer scuze daca am jignit, dar demagogia cu care se foloseste aceasta inregistrare ma deranjeaza. N-am vrut sa jignesc pe nimeni", a spus Badalau.

Amintim si de un alt incident din vara lui 2018, cand acelasi Badalau a participat la o petrecere, unde lautarii au cantat despre "nasul Badalau" si au jignit diaspora.

"Sa va dea Dumnezeu sanatate. Pentru nasul Nicu Badalau si pentru tot PSD-ul. Nasule, sa stii ca strofa nu e porno, e un pic asa....ca si astia a zis M...PSD

Lai, lai lai, sa vina diaspora...hai, lai, lai, lai ca noi ne pi...m pe ea", a spus lautarul la microfon.

In conferinta de azi, Badalau a facut referire la filmarea din 2018.

"Stirea falsa care s-a tot promovat, vizavi de stirea cu medodia care a devenit hit national si probabil si international. De tot mi-o pun mie. Eu n-am participat acolo, n-am dat, de fapt am luat, dar...", a sustinut Badalau.

Acesta s-a aratat deranjat de aceste asocieri, intrucat spune ca nu are nicio problema cu diaspora.

"E destul de deranjant ca nu am nicio problema cu diaspora, am rude, am prieteni care-s afara si cred ca povestea asta ar trebui sa inceteze", a adaugat Badalau, citat de News.ro.

