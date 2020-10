Baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau, anunta ca se retrage din politica. Surse: Pe 15 octombrie isi incepe mandatul de vicepresedinte la Curtea de Conturi

Ce-l recomanda pentru functie

Mesajul lui Badalau

Politicianul a demisionat de la sefia PSD Giurgiu, in contextul in care mandatul acestuia ca vicepresedinte al Autoritatii de Audit la Curtea de Conturi incepe pe 15 octombrie, au declarat surse din PSD pentru News.ro , la inceputul acestei saptamani.Pe 30 iunie, Niculae Badalau a fost desemnat de Parlament ca vicepresedinte al Autoritatii de Audit, fiind votat de 294 de parlamentari. "Ma recomanda ca am fost membru al Guvernului si cele 3 mandate de parlamentar", a spus Badalau.Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.Niculae Badalau le-a transmis colegilor social-democrati ca are mare incredere ca vor continua munca lui "cu implicare, profesionalism si excelenta"."Am fost mereu alaturi de primarii localitatilor giurgiuvene, indiferent din ce partid au facut parte, si le-am sustinut proiectele, stiind cat de importante sunt ele pentru locuitorii judetului, pentru crearea conditiilor de viata decenta si civilizata.A sosit insa momentul sa ma retrag din viata politica.Spuneam la inceput ca GIURGIU ESTE FAMILIA MEA. Si cand spun acest lucru ma refer la familia care, desi trece prin multe incercari, suisuri si coborasuri, este intotdeauna INCREZATOARE si UNITA. Asa imi doresc sa ramaneti in continuare!Experienta mea profesionala de peste 30 de ani, acumulata atat in sectorul privat cat si in cel public, precum si experienta politica de 30 ani in PSD, ma fac sa cred ca dumneavoastra, dragi social-democrati giurgiuveni, veti continua munca mea cu IMPLICARE, PROFESIONALISM si EXCELENTA.Pentru acesti 30 de ani petrecuti in slujba dumneavoastra, pentru increderea pe care mi-ati acordat-o in atatea randuri, va multumesc. Fiecaruia dintre dumneavoastra si din tot sufletul," scrie Niculea Badalau.