Casa fiului lui Niculae Badalau, pradata de hoti. Au fost furate mai multe bunuri, printre care 2 ceasuri de aur si 30.000 de euro

Casa lui Badalau, sparta in 2018

Emanuela Sarbu, purtator de cuvant al IPJ Giurgiu, a declarat ca sesizarea a fost facuta joi seara, in jurul orei 19.00, potrivit Digi 24. Fiul lui Niculae Badalau a reclamat ca mai multe persoane au intrat in locuinta lui si au furat mai multe bunuri, printre care bani si bijuterii.Emanuela Sarbu a spus ca a fost intocmit dosar penal pentru furt calificat. Politia are un cerc de suspecti, potrivit acesteia.Surse judiciare au declarat pentru HotNews.ro ca pagubitul este Andrei Badalau, fiul senatorului PSD Niculae Badalau.Acesta a reclamat in plangerea depusa la politie ca hotii i-au furat suma de 30.000 de euro si mai multe bunuri, intre care doua ceasuri din aur, prejudiciul estimat fiind de 80.000 de euro, au precizat sursele citate.Si senatorului PSD i-a fost sparta locuinta din Giurgiu, in noiembrie 2018. "Eram toti acasa, dormeam. Nu i-am prins", spunea atunci Badalau.In ianuarie 2019, Niculae Badalau spunea ca au trecut mai mult de doua luni de cand i-a fost sparta casa de hoti si ca incearca sa aiba incredere in continuare in Politie, dar i se pare ca lucrurile treneaza, iar familia sa este traumatizata.Senatorul PSD afirma ca politistii trebuie sa isi faca treaba pentru ceea ce sunt platiti, pentru siguranta cetateanului, pentru ca au impresia ca "sunt undeva niste paznici si ca ne pazesc pe noi sa nu incalcam legea si fac venituri din radare ascunse".