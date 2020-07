Filiala municipala PNL Giurgiu trece in corpore la PSD. Mesajul lui Niculae Badalau: "Avem nevoie de oameni tineri"

Badalau mai scrie in mesajul postat sambata, 18 iulie, pe contul personal: "Ma bucur ca vor veni alaturi de noi si toti colegii sai din organizatia municipala a PNL Giurgiu".Badalau a mai anuntat ca Maroiu va candida pentru functia de primar al municipiului Giurgiu: "Municipiul nostru are nevoie de un primar giurgiuvean, gospodar si care sa se preocupe de dezvoltarea orasului. Stiu ca, impreuna cu Marian Mina, candidatul PSD Giurgiu pentru un nou mandat de presedinte al Consiliului Judetean, vom continua modernizarea intregului judet. Avem nevoie de oameni tineri, seriosi, capabili si ii sustin pe cei doi, in batalia electorala care urmeaza sa inceapa! Mult succes!".