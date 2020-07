Niculae Badalau sustine ca e calificat pentru sefia Curtii de Conturi, iar condamnarea pentru furtul unor saci de grau ar fi fost anulata

Condamnat la locul de munca

"Au fost doua mari acuzatii in ultima perioada in presa, una privind candidatura mea la functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi (...) si alta ca as fi facut puscarie (...)Cei care au amintit aceste lucruri sunt nostalgici, eu nu-s nostalgic dupa justitia comunista, nici dupa vremurile alea, dar sunt obligat sa lamuresc lucrurile astea fata de oamenii care m-au ales", a declarat liderul PSD Giurgiu.In plus acesta sustine ca este calificat pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, in contextul in care a absolvit in 2008 studii de licenta in Drept."Totodata am fost acuzat ca am aprobat o lege care mi-ar facilita accesul la Curtea de Conturi. Acel proiect de lege la care am fost initiator este de acum trei ani, cand nici nu banuiam ca o sa fiu nominalizat sau acceptat la Curtea de Conturi si am schimbat o singura fraza in proiect, aceea ca pentru a accede intr-o functie de conducere poti sa ai studii juridice, economice sau ingineresti.Consider ca studiile juridice, economice si studiile ingineresti sunt foarte corecte pentru acea institutie si acea lege este benefica si pentru asta a fost adoptata si in comisii si in plenul celor doua Camere, atat la Senat , cat si la Camera Deputatilor", a declarat Niculae Badalau.De asemenea, activitatea in prefectura si mandatele de parlamentar sunt considerate experienta juridica, iar el are trei mandate de parlamentar si patru ani in Prefectura Giurgiu.In final, Badalau a spus ca a ajuns parlamentar ca urmare a sustinerii giurgiuvenilor si daca organizatia judeteana a PSD Giurgiu ar avea probleme de organizare, nu va pleca la Curtea de Conturi, ci va ramane langa oameni sa ii ajute.Potrivit mass-media, in anul 1988, Niculae Badalau a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare la locul de munca. Era subinginer la CAP, de unde a furat patru saci cu grau pe care i-a vandut unui localnic pentru 1.200 de lei. In timpul procesului din 1988, Niculae Badalau a obtinut pedeapsa minima, dupa ce si-a recunoscut fapta, iar avocatul sau a invocat faptul ca prejudiciul este unul minor.Niculae Badalau a fost ulterior gratiat de Nicolae Ceausescu , care a amnistiat toate infractiunile ce au primit o condamnare mai mica de 10 ani. Aceasta decizie a fost prilejuita de implinirea varstei de 70 de ani de catre dictator.Badalau a facut recurs la decizia instantei din Bolintin, pentru a putea beneficia de efectele amnistiei, iar Tribunalul Giurgiu, in baza decretului dat de Ceausescu, a decis aministierea fapteiAstfel, Badalau nu a mai facut nicio zi de inchisoare. El apucase totusi sa stea doua saptamani in arest, inaintea decizie instantei.