Protest al parintilor la o scoala din Giurgiu, dupa ce cumnata lui Niculae Badalau a fost schimbata din functia de director

Directoarea sustine ca a fost schimbata pe criterii politice, pentru ca nu este inregimentata si nu a "mers in campanie electorala cu nicio formatiune politica si mai ales cu PNL -ul". Politistii au amendat cinci persoane pentru ca nu au respectat normele prevazute in Legea 55 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19."La data de 10 ianuarie a.c, in jurul orei 10.00, politistii Politiei Orasului Bolintin Vale au constatat ca in localitatea Malu Spart, din orasul Bolintin Vale, aproximativ 25 de persoane, cadre didactice si parinti a elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Malu Spart, organizati in grupuri de patru - cinci persoane, se aflau in fata unitatii de invatamant.Acestia isi exprimau sustinerea fata de fostul director al unitatii de invatamant, caruia i-a expirat contractul managerial, acesta fiind si motivul pentru care persoanele s-au prezentat la sediul scolii", informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Giurgiu.Doua echipaje de politie si un echipaj de jandarmi a intervenit la fata locului, iar cinci dintre participanti, care nu au respectat prevederile Legii nr. 55/2020, au fost amendati conventional."Verificarile vor fi continuate, in vederea identificarii tuturor participantilor la evenimentul in cauza si luarea masurilor legale care se impun", precizeaza Politia judeteana Giurgiu.Directoarea scolii, Raluca Geanta, conduce unitatea de invatamant de opt ani si recent i-a expirat contractul de management. Femeia, care este cumnata fostului senator Niculae Badalau, sustine ca a fost schimbata din functie pe criterii politice.De altfel, directoarea este cea care a anuntat, pe pagina de Facebook a unitatii didactice, faptul ca a fost schimbata din functie, acuzand ca este o decizie politica."Multumesc tuturor parintilor si colegilor pentru sustinere! Intr-adevar am fost schimbata din functia de Director. Motivul? Desigur, unul politic: nu sunt membra PNL si sunt cumnata cuiva anume. Nu conteaza realizarile, nu conteaza ca in mandatul meu am finalizat lucrarile la scoala noua inceputa din anul 2009. Nu conteaza ca s-a construit un teren de sport dotat cu toate utilitatile.Nu conteaza existenta cabinetului TIC, constructie grupuri sanitare, dotare cu laptopuri, table inteligente, videoproiectoare, mobilier de cea mai buna calitate, etc. Nu conteaza ca in aceasta perioada am avut copii cu rezultate deosebite admisi la licee de top: Sf. Sava, Lazar, Elena Cuza, Sincai, Kiritescu. Nu conteaza disciplina si seriozitatea de care dau dovada copiii nostri, ambientul scolii, munca depusa.Nu conteaza nimic din aceste performante! Conteaza ca nu sunt inregimentata politic, ca nu am mers in campanie electorala cu nicio formatiune politica si mai ales cu PNL-ul", este mesajul postate pe reteaua sociala.Parintii care au mers la protestul de duminica ameninta ca nu isi vor trimite copiii la scoala daca nu se va reveni asupra deciziei privind schimbarea Ralucai Geanta din functia de director al scolii din Malu Spart.