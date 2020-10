Secretar de stat, despre "gratuitatea" racordarii la gaze a tuturor clientilor casnici: Costurile se vor regasi ulterior in factura consumatorilor

Cine suporta aceste facturi?

Ce spune seful Engie Romania?

"Este vorba despre toti consumatorii casnici si unii non-casnici. Costurile de racordare vor fi suportate de operatorul de distributie, dar el are posibilitatea sa le includa in planurile de investitii anuale, care in final se vor transfera in tarifele de distributie, prin socializare. Valoarea este foarte mica. S-a facut un calcul, o estimare, iar tariful de distributie creste aproape nesemnificativ. Este vorba de zero si ceva la suta, sub 1%.Este o masura buna, pentru ca toti consumatorii, inclusiv cei din categoria vulnerabililor, sa aiba posibilitatea sa fie racordati si sa beneficieze de acest serviciu", a sustinut oficialul guvernamental, la Digi 24.El a subliniat ca aceasta masura va fi luata atat in ceea ce priveste racordarea la sistemul de gaze, cat si in privinta noilor clienti de energie electrica."Dorim ca operatorii de distributie sa finanteze si bransamentele si unele dezvoltari viitoare ale localitatilor. De aceea se precizeaza ca, daca o unitate teritorial-administrativa are in plan extinderea acesteia, operatorul de distributie trebuie sa includa in planul de investitii din anul urmator extinderea retelei si in zona noua", a completat Havrilet.In septembrie, Silvia Vlasceanu, directorul executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), afirma ca intentia autoritatilor de a extinde reteaua de gaze a tarii ignora principiul eficientei economice, iar consumatorii vor fi cei care vor suporta, in facturi, aceste costuri."Deci, vorbim de zone restranse de concesiune unde cetatenii vor trebui sa suporte aceste tarife. Aici intervin probleme precum pe ce perioada. Pentru a fi suportabile, se vor duce pe zeci de ani, ceea ce va genera dificultati operatorilor de distributie, mai ales in cazul celor mici", a precizat ea.Potrivit lui Vlasceanu, exista in acest moment 36 de operatori de distributie, iar cei mici nu au capacitate financiara sa suporte aceste extinderi.La randul sau, Eric Stab, directorul general al Engie Romania, spunea, in septembrie, ca proiectul autoritatilor de extindere a retelei de gaze seamana cu legenda Mesterului Manole si trebuie sa fim foarte atenti sa nu facem mai mult rau, plecand de la o intentie buna."Poate fi asemanata situatia cu legenda Mesterului Manole, pe care toata lumea o stie, chiar si straini ca mine. Stim ce s-a intamplat cu mesterul Manole si cu sotia sa, cand a incercat sa construiasca manastirea Curtea de Arges si a finalizat prin a se sacrifica pe sine, familia sa si echipa sa. Trebuie sa avem mare grija pe viitor, ca avem intentii bune sa construim - construirea unei manastiri e o intentie buna, construirea unei retele de gaze e o intentie buna, dar nu trebuie sa o facem intr-un fel in care sa ne autosacrificam", a sustinut Stab.