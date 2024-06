Fostul internaţional Marius Niculae a declarat că niciun meci din grupa de la EURO 2024 nu va fi uşor pentru selecţionata de fotbal a României, însă atingerea optimilor de finală este un obiectiv realizabil pentru "tricolori".

"Eu zic că ieşirea din grupe este un obiectiv realizabil, chiar dacă niciun meci nu va fi uşor, pentru că întâlnim formaţii dificile. Ucraina este o forţă prin jucătorii pe care îi are. Sunt jucători în naţionala Ucrainei care vor să scape de acolo, din zona de război şi vor da maximum la acest European, pentru că e o oportunitate pentru ei de a obţine un transfer. Asta îi face periculoşi, din punctul meu de vedere. Belgia nu mai are nevoie de alte prezentări, sunt jucători de top la cele mai mari echipe din Europa, iar Slovacia are şi ea o echipă destul de bună. Din punctul meu de vedere, cel mai important pentru România este felul în care va începe acest European. Dacă începi bine în meciul cu Ucraina vor căpăta jucătorii încredere, vor putea visa la o calificare, care, din punctul meu de vedere, este realizabilă", a declarat Niculae.

Cât priveşte atingerea fazelor semifinalelor, aşa cum previziona fostul internaţional Gheorghe Hagi, Niculae a spus că în primul rând este important ca România să iasă din grupe: ''Eu zic să o luăm cu paşi mici şi siguri, să realizăm obiectivul, acela de a ieşi din grupe, şi apoi să vedem ce ne rezervă sorţii mai departe".

"Această participare la EURO 2024 este foarte importantă, mai respirăm şi noi în fotbalul mare. Şi cred eu că datorită calificării s-au făcut şi transferuri importante, mă refer aici la la Drăguşin, la Horaţiu Moldovan şi mai aşteptăm şi altele după Campionatul European, unde participă practic toată spuma din Europa", a adăugat Marius Niculae.

Fostul internaţional consideră că echipa pregătită de Edward Iordănescu va arăta diferit la EURO faţă de meciul de pregătire cu Bulgaria, încheiat cu scorul de 0-0.

"Din câte am înţeles, jucătorii nu au fost toţi. Iordănescu nu a avut echipa completă, au lipsit Burcă şi Alibec, accidentaţi, dar sperăm să fie recuperaţi până la primul meci de la EURO. S-a văzut că ritmul meciului i-a încărcat destul de mult pe mulţi dintre ei, dar cred că vor arăta bine la EURO, pentru că ăsta este obiectivul, să arate bine acolo şi nu în meciurile acestea amicale", a declarat Niculae.

Participant la ediţia din 2008 a Campionatului European, Niculae e convins că "tricolorii" vor intra cu adevărat în febra competiţiei atunci când vor ajunge în Germania: "Întotdeauna un grup îţi câştigă campionatul, turnee sau obţine calificări, nu un singur jucător, care poate câştiga un meci şi atât. Pe termen lung, grupul îţi obţine rezultate şi eu cred că ei sunt foarte bine montaţi, ştiu foarte bine unde au ajuns. Probabil că vor intra în atmosfera Campionatului European în momentul în care vor ajunge în Germania, tot aşa ni s-a întâmplat şi nouă când am fost în 2008. Ca fotbalist practic asta îţi doreşti, să ajungi la turnee finale".

Forţa grupului a fost decisivă în ecuaţia calificării la Europeanul din Germania în opinia lui Niculae, care consideră că naţionala României nu se mai bazează ca în trecut pe valoarea individuală a unor jucători.

"Practic asta este generaţia din 2019 în mare parte, de la Ianis Hagi, la Puşcaş, şi această calificare vine ca o continuare a unui turneu foarte bun pe care l-au făcut atunci. Eu cred că au ajuns la maturitate şi eu cred că forţa grupului a făcut ca noi să ne calificăm la un turneu final şi nu valoarea individuală a unui jucător anume care să facă diferenţa, cum eram obişnuiţi în trecut cu Hagi sau, din generaţia mea, Mutu, şi aşa mai departe. Aici, mai mult echipa a fost cea care a contat", a precizat fostul atacant.

Referitor la posibila câştigătoare a trofeului Campionatului European, Marius Niculae mizează pe naţionala Portugaliei, ţară în care a evoluat mulţi ani ca jucător.

"Eu mizez pe Portugalia, ca a doua ţară a mea. Dacă nu va fi România surpriza, aşa cu a fost Grecia în 2004, atunci să fie Portugalia", a mai spus Niculae.

În vârstă de 43 de ani, fostul atacant Marius Niculae are 44 de selecţii la prima reprezentativă a României, pentru care a marcat 15 goluri.

În cariera sa Niculae a evoluat la echipe precum Dinamo Bucureşti, Standard Liege, Sporting Lisabona, Mainz, Inverness sau Kavala.

La turneul final al Campionatului European din Germania (14 iunie-14 iulie), România va face parte din Grupa E, alături de Ucraina, Belgia şi Slovacia.