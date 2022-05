Laurențiu Reghecampf, despre gestul golănesc al lui Nicușor Bancu: ”Nu e ceva de scuzat”

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Laurenţiu Reghecampf, a declarat că formaţia sa a tratat cu uşurinţă unele faze şi ar fi trebuit să fie mai lucidă în semifinala din Cupa României cu Sepsi, în urma căreia oltenii au fost eliminați din competiție. Reghecampf a comentat și gestul golănesc al lui Nicușor Bancu, care și-a lovit adversarul cu capul în piept și a fost eliminat.

“Supărare, dezamăgire... Am avut 3-4 ocazii foarte mari, nu am profitat de ele. Mai rău, am luat şi cartonaş roşu. Dezamăgitor. Nu ştiu de ce nu am putut să luăm cea mai bună decizie. Din păcate pentru noi e o seară neagră.

Nu s-a greşit nicăieri, nu am fost profesionişti în anumite momente, am tratat cu uşurinţă faze foarte bune de a marca. Am primit gol dintr-o degajare a portarului, mult prea uşor. Puteam să fim mai lucizi. Avem jucători de foarte mare valoare. Problema este că nu am fost inspiraţi în aceste două meciuri.

Gestul pe care l-a făcut Bancu nu este ok, nu e ceva de scuzat. Să terminăm acest final pe care ni l-am făcut dramatic şi apoi o să facem o analiză şi o să luăm anumite decizii”, a afirmat Reghecampf.

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe s-a calificat, joi, în finala Cupei României, trecând în semifinale de Universitatea Craiova, deţinătoarea trofeului.

În tur, scorul a fost 2-1 pentru Sepsi, la Sfântu Gheorghe, iar joi seară, în retur, tot Sepsi s-a impus cu scorul de 1-0. Golul a fost marcat de Ştefănescu, în minutul 66.

În cealaltă semifinală, FC Voluntari a trecut de FC Argeş, scor 2-0 în tur şi scor 1-0 în retur.

Finala se va disputa în data de 19 mai, de la ora 20.30, pe stadionul Giuleşti.

