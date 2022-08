Reacția uluitoare a căpitanului Universității Craiova după înfrângerea din Conference League

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat joi seară, după meciul cu Zoria Luhansk, scor 0-1, că el şi colegii săi nu au avut prospeţime, spre deosebire de adversari.

“Au avut un joc de posesie foarte bun. Am suferit foarte mult când am avut mingea, ei au venit într-un presing foarte agresiv şi s-a văzut că nu am avut soluţii. Nu am avut prospeţime şi acest lucru s-a văzut. Noi am încercat să fim agresivi, dar jocul lor de pase ne-a făcut să nu ne apărăm foarte bine.

Nu credeam că sunt aşa buni. Probabil ei au avut poftă de joc după atâta timp. Trebuie să mai pregătim faza de atac şi combinaţiile pentru a putea să marcăm”, a spus Bancu la Digi Sport.

Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, la Lublin, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa ucraineană Zoria Luhansk, în prima manşă a turului trei preliminar al Conference League.

Golul a fost marcat de Nahnoinîi, în minutul 56.

Meciul retur este programat în 11 august, la Craiova.

Ads