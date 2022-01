Nicusor Constantinescu ataca DNA din SUA: Politia politica a lui Basescu ma vrea "cadavru"

Nicusor Constantinescu, presedintele CJ Constanta, a lansat un nou atac la adresa procurorilor DNA, care solicita aducerea lui in tara pentru a fi arestat.

Intr-un interviu video acordat in SUA pentru ziarul New York Magazine, prim-vicepresedintele PSD Constanta a incercat sa demonteze acuzatiile aduse de procurori, aducand pintre argumente drenul care i-a fost pus, ridicandu-si din nou camasa pentru a-l prezenta in fata camerelor.

Totodata, el a reiterat ca sufera de un tip de cancer "foarte agresiv, speranta de viata fiind de 5 ani".

Nicusor Constantinescu s-a aratat indignat de faptul ca i se contesta diagnosticul de cancer la prostata si a explicat ca nu poate fi adus in tara. "Pot fi transportabil, in viziunea politiei politice DNA a lui Basescu, cadavru, ca asta se urmareste", a sustinut el.

Mai mult, acesta a declarat ca le-a explicat inca de la inceput procurorilor de ce vrea sa plece in SUA, dar ei nu au fost intelegatori.

"Oameni buni, am cancer de prostata, lasati-ma sa maximizez sansa sa traiesc, sa ma tratez, pana si un criminal, un talhar care are cancer il lasa sa se vindece si pe urma il pedepsesti, ca asa este crestineste, asa este omeneste, nu il haituiesti ca pe hotii de cai", a declarat Nicusor Constantinescu.

Ads

Pentru ca anchetatorii nu s-au lasat convinsi, iar ambasada SUA i-a anulat viza acordata, in ianuarie, Nicusor Constantinescu i-a acuzat pe procurori ca formeaza "'politia politica a securistului Traian Basescu si a securistilor care inca distrug viata sociala, politica si economica din Romania', asa cum scrieti in ziar".

In plus, acesta s-a plans ca "s-a incercat o inscenare de dare de mita de catre procurorii DNA", dar si ca mascatii au navalit peste el in casa, si i-au perchezitionat copilul de 9 ani "fara mandat si l-au trimis la scoala fara haina, era destul de frig in dimineata aia, erau vreo 2-3 grade (...) a plecat saracul dezbracat la scoala plangand".

Viza de SUA primita de Nicusor Constantinescu pentru 6 luni a expirat la 1 octombrie, dar apropiatii sai sustin ca a reusit sa isi prelungeasca perioada de sedere peste ocean pana la sfarsitul lunii decembrie, adica dupa alegerile prezidentiale, scrie Evenimentul Zilei.

Ads

Anchetat in trei dosare, Nicusor Constantinescu a primit acordul judecatorilor sa mearga in SUA pentru a se trata de cancer de prostata, dar nu a revenit in tara in termenul acordat de magistrati.

Constantinescu a fost operat la un spital din Baltimore si ulterior a invocat o serie de complicatii pentru a nu se intoarce in Romania.

Nicusor Constantinescu, fotografiat iar in public: A ridicat un pepene de 6 kg, sustine un martor (Video)

Desi a expediat mai multe scrisori medicale care arata ca nu este stabil din punct de vedere medical, Ministerul Justitiei a solicitat autoritatilor americane extradarea lui, el fiind dat in urmarire internationala prin Interpol.

In urma cu o luna, ministrul Justitiei, Robert Cazanciuc, a declarat ca exista informatii cu privire la locul in care se afla Nicusor Constantinescu, dar procedurile de extradare nu sunt publice si "orice risc de forma sau de fond risca sa prelungeasca procedura sau sa o anuleze".