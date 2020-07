Fostul presedinte al CJ Constanta, Nicusor Constantinescu, condamnat definitiv la 4 ani in dosarul elicopterului SMURD prabusit in lacul Siutghiol

Conform procurorilor, in 2011, Nicusor Constantinescu a achizitionat un elicopter prin Consiliul Judetean Constanta, in cadrul unui proiect finantat de Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania, in scopul eficientizarii activitatii de salvare in cazul situatiilor de urgenta din zona de granita, din judetul Constanta, Romania si Districtul Dobrich, Bulgaria, scrie replicaonline.ro La data de 29 martie 2013, Constantinescu a atribuit unei societati comerciale, in mod nelegal, un contract de achizitie publica avand ca obiect "Servicii de operare elicopter multifunctional, medicalizat", "Servicii de transport ocazional" si "Servicii de reparare si intretinere a elicopterelor".Atsfel, fostul presedinte al CJ Constanta a incalcat prevederile din caietul de sarcini in care se prevedea ca aparatul de zbor trebuia folosit in caz de urgenta.La data de 01 iulie 2013, Constantinescu ar fi pus elicopterul achizitionat din fonduri publice la dispozitia persoanei juridice respective, care nu a fost niciodata parte semnatara a Acordului de parteneriat in baza caruia a fost obtinuta finantarea nerambursabila si achizitionat elicopterul, schimband astfel beneficiarii directi ai investitiei, precum si destinatia aparatului de zbor respectiv. Pe aceasta cale, mai arata procurorii, inculpatul a angajat, lichidat, ordonantat si platit, in mod nelegal, in perioada 05.07.2013 - 30.10.2014, din fondurile publice ale Judetului Constanta, suma de 1.082.031,62 lei, reprezentand cheltuieli cu serviciile de intretinere si operare a elicopterului.In data de 15 decembrie 2014, elicopterul cu patru persoane la bord - doi piloti de la Inspectoratul General de Aviatie si doua cadre medicale ale SMURD Constanta - s-a prabusit in lacul Siutghiol. Toti membrii echipajului au murit in urma accidentului.In momentul producerii accidentului, elicopterul se intorcea dintr-o misiune aeromedicala, dupa ce transportase un pacient la Spitalul Judetean Constanta