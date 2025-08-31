„România nu va interfera în alegerile din Republica Moldova”, spune președintele Nicușor Dan. Cum va sprijini țara noastră Chișinăul FOTO

Președintele României, Nicușor Dan, aflat, duminică, 31 august, în vizită la Chișinău, a precizat că România nu va interfera în alegerile din Republica Moldova, fiind un stat democratic, dar că va acorda asistență pe securitate cibernetică, alături de partenerii internaționali, dacă va fi cazul.

Nicușor Dan a fost întrebat, duminică, la Chișinău, cum va sprijini România Republica Moldova în alegeri.

”Trebuie să facem o distincție clară. România este un stat democratic, România nu va interfera în aceste alegeri. Pe de-o parte, în ceea ce privește intenția de vot, campania electorală, România nu va face nimic pentru că este un stat democratic”, a răspuns președintele.

El a precizat că România ar putea acorda asistență pe securitate cibernetică.

”În ceea ce privește interferența rusă, România, alături de parteneri internaționali, va acorda asistență pe securitate cibernetică, unde vedem că este un atac de luni sau ani de zile”, a mai spus Nicușor Dan.

Vineri a început oficial campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie din Republica Moldova.

Maia Sandu i-a îndemnat pe toți cetățenii din Republica Moldova să ”nu se lase atrași în scheme murdare” de corupție electorală și să se ”informeze corect” din surse oficiale.

Președinta Maia Sandu a declarat, la sfârșitul lunii iulie, după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, că Rusia vrea să controleze Republica Moldova profitând de alegerile de la toamnă și pregătește o imixtiune fără precedent în scrutinul din 28 septembrie.

Ulterior, la începutul lunii august, oligarhul fugar prorus Ilan Șor, condamnat în Moldova și refugiat la Moscova, a oferit moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Moldovei înaintea alegerilor parlamentare.

Inspectoratul General al Poliției a avertizat că ”participarea la proteste pentru promisiuni de plată reprezintă o încălcare gravă a legii” și a îndemnat cetățenii să nu cadă într-o astfel de capcană, pentru că riscă să fie urmăriți penal.

Parlamentul de la Chișinău are 101 locuri, iar în prezent există o majoritate PAS, care însă cel mai probabil nu va putea fi menținută.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi deschise 2.274 de secții de votare în Republica Moldova și peste hotare, potrivit datelor anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Dintre acestea, 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului, iar 301 secții vor deservi diaspora. Printre țările cu cele mai multe secții pentru diaspora se numără: Italia – 75 secții; Germania – 36 secții; Franța – 26 secții; Marea Britanie – 24 secții; România – 23 secții și SUA – 22 secții.

Pentru alegătorii din Federația Rusă vor fi deschise 2 secții la Moscova, iar în Belarus – o secție la Minsk.

