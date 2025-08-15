De ce a ales Nicușor Dan Mănăstirea Sîmbăta de Sus în loc de Ziua Marinei. Explicația președintelui

Președintele Nicușor Dan a explicat vineri, 15 august, de ce nu a participat la ceremoniile tradiționale de Ziua Marinei organizate la Constanța, absența sa stârnind controverse. Dan a fost, împreună cu familia sa, la slujba de Sfânta Maria, la Mănăstirea Sîmbăta de Sus din județul Brașov.

El a precizat, pentru Antena 3 CNN, că a ales să participe la slujba de la mănăstirea Sîmbăta de Sus, din Brașov, pentru că este un obicei pentru familia sa. Președintele a mai spus că nu a anunțat vizita la mănăstire, pentru a evita prezența presei.

Nicușor Dan a mai declarat, pentru sursa citată, că, împreună cu părinții săi, mergea des la slujba de Sfânta Maria, motiv pentru care vizita din acest an a fost o continuare a acestui obicei. Mănăstirea Brâncovenească de la Sîmbăta de Sus se află la 20 de kilometri de Făgăraș, orașul natal al președintelui.

„E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică. Aici, la mănăstire, veneam cu părinții, copilărind aici. Am ales să vin aici. A fost emoționant, în ultimii ani nu am mai ajuns, erau multe persoane pe care le-am zărit la fel ca atunci. Nu am vrut să fac anunț ca să vină presa după mine; dimpotrivă, am vrut să fiu cât mai aproape de comunitate și, inclusiv, am stat la slujbă pentru a participa personal, intim”, a declarat Nicușor Dan, pentru Antena 3 CNN.

Chiar dacă nu a participat la evenimentele de la Constanța, prilejuite de Ziua Marinei, Nicușor Dan a transmis un mesaj public de recunoștință pentru marinari, subliniind rolul esențial al acestora în protejarea și securizarea apelor teritoriale ale României.

În absența lui, premierul Bolojan a reprezentat Guvernul la evenimentele de la malul mării, asistând la paradele navale și la manifestările dedicate marinarilor militari și civili.

„Domnul președinte m-a anunțat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în țară, va fi alături de români în altă parte, veți vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, vineri, la Constanța.

El a adăugat că Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, dar „va fi alături de români în altă parte”.

Pe de altă parte, fostul ministru al Apărării și actual deputat PSD, Mihai Fifor, l-a atacat vineri, 15 august, pe președintele Nicușor Dan, acuzându-l de „un gest urât față de Armata României”. Social-democratul consideră că lipsa șefului statului de la ceremonia de Ziua Marinei de la Constanța „nu este un moft și nici un gest protocolar”.

„Nu îmi amintesc ca un șef de stat și comandant suprem al Forțelor Armate să fi lipsit de la ceremoniile dedicate Zilei Marinei Române. Nu știu unde este și ce face președintele abia ales al României, dar știu sigur unde ar fi trebuit să fie: în mijlocul marinarilor, alături de militarii săi.

Într-un moment în care la Marea Neagră se desfășoară un conflict deschis, iar România este pilon de descurajare și apărare al flancului estic al NATO, absența comandantului suprem nu este doar o greșeală de agendă, ci un gest urât, care se vede și se simte. Un gest urât față de Armata României și față de toți cei care servesc sub drapel, în zi de mare sărbătoare a militarilor români”, a scris Fifor pe Facebook.

Ads