Nicușor Dan spune că țara noastră a fost principala țintă a atacurilor hibride rusești în timpul alegerilor prezidențiale din 2024. „Au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin”

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 14:26
România a fost ținta atacurilor hibride ale Rusiei în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 Foto: Pixabay

Președintele Nicușor Dan anunță că marți, 16 septembrie, Procurorul General al României a făcut publice investigații care arată că țara noastră a fost principala țintă a atacurilor hibride orchestrate de Federația Rusă în timpul alegerilor prezidențiale din 2024.

Șeful statului spune că aceste atacuri nu reprezintă doar o amenințare la adresa României, ci și o provocare majoră pentru întreaga comunitate euro-atlantică.

„Acestea au implicat:

-Peste 85.000 de atacuri cibernetice îndreptate împotriva infrastructurii electorale.

-Campanii masive de dezinformare și manipulare desfășurate prin intermediul rețelelor sociale.

-Tehnici de inginerie socială și micro-țintire utilizate pentru a influența votul și a diviza opinia publică”, transmite președintele Nicușor Dan pe X.

Potrivit investigației, aceste acțiuni au sprijinit direct un candidat pro-Kremlin în cursa electorală, mai spune Nicușor Dan.

„Vom apăra cu fermitate suveranitatea noastră”

„Aceasta nu reprezintă doar o amenințare la adresa României, ci și o provocare majoră pentru întreaga comunitate euro-atlantică.

În acest context, solidaritatea internațională și cooperarea sporită în domeniul securității cibernetice și informaționale sunt esențiale.

România nu va tolera nicio ingerință străină în procesul său democratic. Vom apăra cu fermitate suveranitatea noastră, integritatea instituțiilor și încrederea pe care cetățenii o acordă acestora”, mai spune președintele României.

