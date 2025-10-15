Călin Georgescu, acuzații fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Ce-i impută fostul prezidențiabil actualului președinte

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a cerut miercuri, 15 octombrie, Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să ia măsuri împotriva președintelui Nicușor Dan.

Georgescu îl acuză pe președintele României de presupuse presiuni asupra judecătorilor și de ingerință în actul de justiție, potrivit documentului consultat de G4Media.

Petiția, trimisă către CSM prin casa de avocatură Sinescu & Nazat, cere să se ia măsuri pentru ”protejarea independenței justiției”.

Georgescu susține în documentul ajuns la CSM că șeful statului ar fi pus presiune pe judecători după ce a asumat public rechizitoriul Parchetului General din dosarul în care el a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, mai scrie G4Media.

”(...) este evident faptul că, prin prisma statutului de Președinte al României pe care îl deține emitentul afirmațiilor redate, aspect coroborat cu contextul socio-juridic existent în România în acest moment, domnul Nicușor Dan creează o presiune asupra magistraților judecători, inducându-se ideea unei vinovății anticipate, prin încălcarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil. Or, în mod evident, vinovăția unei persoane poate fi stabilită doar de către o instanță judecătorească, printr-o hotărâre definitivă de condamnare

Așa cum am susținut, acțiunile Președintelui României, domnul NICUȘOR DAN, reprezintă un veritabil incident de integritate ce creează un prejudiciu populației (slăbirea încrederii în instituțiile statului) și, în mod direct, Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției.

De asemenea, un aspect extrem de important este reprezentat de faptul că afirmațiile prezentate anterior, realizate în spațiul public, cu potențial de distribuire masivă, echivalează cu o ingerință extrem de gravă a politicului în actul de justiție, punându-se, astfel, la îndoială, caracterul de legalitate și temeinicie al soluțiilor pronunțate de instanțele de judecată, aspect nepermis, ce contravine principiilor fundamentale de funcționare ale unei societăți democratice.

În acest sens, vă rog să aveți în vedere faptul că Președintele României, domnul NICUȘOR DAN, prin afirmațiile sale, interferează în actul de justiție, discreditând rolul instanțelor de judecată din România, ceea ce creează o percepție în rândul unui observator obiectiv de amestec al factorului politic în actul jurisdicțional. Mai mult, ca urmare a tuturor aspectelor învederate anterior, există riscul evident ca asupra judecătorilor să se creeze o presiune artificială, nepermisă într-o societate democratică cu o justiție independentă”, se arată în petiția lui Georgescu, consultată de sursa citată.

În final, fostul candidat la președinția României afirmă că ”scopul prezentei petiții este de a vă supune atenției aspectele ante-menționate și, de asemenea, de a vă solicita să efectuați o analiză obiectivă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în sensul identificării unor măsuri și demersuri corespunzătoare, necesare pentru protejarea independenței justiției”.

