La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 16:35
257 citiri
La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"
Nicușor Dan și George Simion, la o dezbatere FOTO Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat duminică, 2 noiembrie, cererea lui George Simion de a primi pază SPP și a afirmat că nu a analizat în detaliu această chestiune, dar consideră că este bine să existe protecție pentru a exista cât mai puțină tensiune.

Nicuşor Dan a fost întrebat duminică dacă preşedintele AUR, George Simion, ar trebui sau nu să primească pază SPP şi a afirmat: ”Nu am mers în detaliu cu această chestiune, dar, din câte ştiu eu, în ceea ce priveşte liderii de partide este o decizie a Serviciului de Protecţie şi Pază, care trebuie să decidă”.

Şeful statului crede că este nevoie de cât mai puțină tensiune în societate.

”Pentru orice fel de lider politic, pentru orice fel de tensiune e bine să existe o protecţie, pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine”, a adăugat Nicuşor Dan.

Vineri, George Simion a anunţat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi a solicitat Serviciului de Protecţie şi Pază să asigure securitatea sa, a familiei sale şi a conducerii AUR.

Liderul AUR a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, ”de mâine”.

Conform legii, șefii partidelor parlamentare au dreptul la protecție asigurată de SPP, la cererea lor.

„De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP, cum e normal. Ghinion, cum ar spune unii”, a afirmat George Simion, în discursul său.

Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"
Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"
George Simion a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului AUR din Argeș, că „pentru a preveni un asasinat”, începând de mâine va...
Un lider PNL cere CSAT să nu aprobe pază SPP pentru Simion: ”Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu”
Un lider PNL cere CSAT să nu aprobe pază SPP pentru Simion: ”Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu”
George Simion, liderul AUR, a declarat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi a anunţat că faţada sediului central al partidului a fost distrusă, fiind depuse plângeri. Simion a...
#nicusor dan presedinte romania, #George Simion AUR, #paza spp , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Caz straniu in Germania. Si-a luat Mercedes de 100.000 de euro si a descoperit ca are placute de frana de lemn
DigiSport.ro
Scandal la Craiova: au scris "Romania" pe autocarul lui Sepsi si au postat totul pe internet! Reactia clubului
DigiSport.ro
L-a chemat la negocieri! Dan Sucu, pe cale sa puna un antrenor cu nume urias la Genoa

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine a stat "lângă alde Ciucă, Ciolacu, Antonescu", avertizați de Dominic Fritz. "Cei care l-au atacat pe Nicușor Dan nu pot avea pretenții acum să fie succesorul lui"
  2. La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"
  3. Momentul în care președintele Nicușor Dan izbucnește în râs. Întrebarea despre Călin Georgescu care l-a făcut să reacționeze așa VIDEO
  4. Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
  5. Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
  6. „Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
  7. Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
  8. Social-democratul care nu-l atacă pe Bolojan, ba chiar îl laudă după ce a amânat majorarea salariului mimim. "O măsurã înţeleaptă"
  9. Becali face praf candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. "Urmărește interesele unui trust de presă, dar pe bucureșteni nu are cum să-i păcălească"
  10. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD în cursa pentru Primăria Capitalei. "Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc" VIDEO