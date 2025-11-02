La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat duminică, 2 noiembrie, cererea lui George Simion de a primi pază SPP și a afirmat că nu a analizat în detaliu această chestiune, dar consideră că este bine să existe protecție pentru a exista cât mai puțină tensiune.

Nicuşor Dan a fost întrebat duminică dacă preşedintele AUR, George Simion, ar trebui sau nu să primească pază SPP şi a afirmat: ”Nu am mers în detaliu cu această chestiune, dar, din câte ştiu eu, în ceea ce priveşte liderii de partide este o decizie a Serviciului de Protecţie şi Pază, care trebuie să decidă”.

Şeful statului crede că este nevoie de cât mai puțină tensiune în societate.

”Pentru orice fel de lider politic, pentru orice fel de tensiune e bine să existe o protecţie, pentru că suntem într-o democraţie şi cu cât lucrurile sunt mai puţin tensionate, cu atât e mai bine”, a adăugat Nicuşor Dan.

Vineri, George Simion a anunţat că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea şi a solicitat Serviciului de Protecţie şi Pază să asigure securitatea sa, a familiei sale şi a conducerii AUR.

Liderul AUR a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, ”de mâine”.

Conform legii, șefii partidelor parlamentare au dreptul la protecție asigurată de SPP, la cererea lor.

„De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP, cum e normal. Ghinion, cum ar spune unii”, a afirmat George Simion, în discursul său.

Ads