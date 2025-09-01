"Dragă Nicușor este o plăcere să mă aflu în România", i-a spus Ursula von der Leyen președintelui Dan. "Sunteți puternici și oferiți un sprijin stabil Europei" VIDEO

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni, 1 septembrie, într-o vizită în România, la Constanța, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei.

Conform Administrației Prezidențiale, cei doi au discutat despre consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride

Cei doi au făcut luni după-amiază o conferință de presă comună în care au făcut declarații despre discuțiile care au avut loc.

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan și Ursula von der Leyen:

”Trăim o perioada complicată cu o presiune din partea rusă şi atunci solidaritatea europeană este importantă şi faţă de această ameninţare am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora, în sensul ăsta”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, el arătând că au discutat despre componenta SAFE, în care România a propus deja nişte proiecte printre care Baza Kogălnicean şi Portul Constanţa. Şeful statului a arătat că Programul SAFE o să fie şi o oportunitate de dezvoltare a industriei româneşti de apărare pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România şi de asemenea o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât şi zona civilă.

Ads

”Suntem pe Flancul estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia şi aici avem provocări suplimentare şi suntem la Marea Neagră care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa. Este importantă pentru că, începând cu 2027 România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei, este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai direct, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală”, a subiniat preşedinele.

”Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să operaţionalizăm cât mai curând şi în cadrul acestei strategii ne dorim ca Hubul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”, a mai spus el.

Nicuşor Dan a mai spus că au vorbit şi despre reconstrucţia Ucrainei. ”România poate să prin contribuie la acest proces. Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră şi Dunărea care îl conectează cu Vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, care va fi foarte utilă în momentul reconstrucţiei Ucrainei”, a completat Nicuşor Dan.

Ads

Şeful statului i-a multumit preşedintei Comisiei Europene pentru vizită şi ”pentru tot ajutorul pe care l-a oferit în acest timp României”.

"Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă în România. Ne ajutați să menținem Europa sigură aerian și maritim. Dragă Nicușor este o plăcere să mă aflu în România de la începerea mandatului tău. Sunteți puternici și oferiți un sprijin stabil pentru Republica Moldova și Europa în fața Rusiei. Da, ne trebuie o creștere a înarmării. Avem finanțarea și, împreună, în Consiliul European am fost de acord cu 800 de miliarde de euro pentru Programul SAFE până în 2030. Mă bucur că 19 țări s-au înscris, inclusiv România, în acest program SAFE. Avem susținere completă la SAFE, dar și pentru a acorda sprijin Ucrainei. Va trebui să și implementăm acest Program SAFE," a declarat Ursula von der Leyen.

Ads

Premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să participe și el la discuții, dar a rămas la București, având programată o ședință a coaliției, dar și o ședință de Guvern și asumarea răspunderii în Parlament.

Un presupus atac de interferență rusească a dezactivat serviciile de navigație GPS de pe un aeroport bulgar și a forțat un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze duminică la Plovdiv folosind hărți pe hârtie.

Avionul a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului, a relatat Financial Times, citând trei oficiali familiarizați cu situația.

Ads