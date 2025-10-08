Continuă ofensiva AUR împotriva președintelui Nicușor Dan. Un parlamentar a cerut să-i fie verificată starea de sănătate, deoarece există o "îngrijorare"

După ce, nu cu mult timp în urmă, George Simion a folosit în mod peiorativ termenul "autist" la adresa președintelui Nicușor Dan, acum un parlamentar al aceluiași partid solicită Senatului "să ceară informații relevante" cu privire la starea de sănătate a șefului statului.

Senatorul Cristian Vântu susține, într-o postare pe Facebook, că a luat această decizie "având în vedere că, în cursul săptămânii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament cel puțin neobișnuit, iar o parte semnificativă a populației își exprimă, în spațiul public și pe rețelele de socializare, îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul în condiții optime".

Vântu nu a dat detalii în postarea sa despre ce înseamnă "comportament cel puțin neobișnuit" și nici nu a precizat care este "partea semnificativă a populației" care-și exprimă public îngrijorarea cu privire la capacitatea acestuia de a-și exercita mandatul în condiții optime".

A spus, însă, că dacă se va dovedi că președintele este în ”imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului”, atunci Curtea Constituțională va trebui să constate "vacantarea funcției".

Ce a solicitat Vântu Senatului

Ads

"Am depus chiar astăzi o adresă către Președintele Senatului, prin care îi solicit:

1. să ceară informații relevante de la Administrația Prezidențială, Ministerul Sănătății și Institutul Național de Medicină Legală cu privire la starea de sănătate a domnului Dan Nicușor, în calitate de titular al funcției de Președinte al României, strict în limitele permise de lege și cu respectarea deplină a confidențialității datelor medicale;

2. în măsura în care din aceste informații ar rezulta imposibilitatea temporară, din motive medicale, de exercitare a atribuțiilor, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) pentru constatarea existenței împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României, potrivit art. 146 lit. h) din Constituție și art. 44–45 din Legea nr. 47/1992.

3. în ipoteza în care din documentația transmisă ar rezulta imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului de președinte al României, să solicite CCR constatare vacanței funcției, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 coroborat cu art. 97 din Constituție".

Ads

În finalul mesajului său, senatorul AUR susține că "acest demers nu este unul partizan, ci unul de răspundere instituțională, întreprins în interesul continuității funcțiilor statului, al transparenței și al încrederii publice".

George Simion, liderul AUR, a publicat recent pe Facebook o postare ofensivă la adresa președintelui Nicușor Dan, folosind termeni peiorativi și reluând acuzații politice la adresa acestuia. În textul său, Simion a afirmat: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii…”.

Nu este pentru prima dată când George Simion folosește în mod peiorativ termenul „autist” la adresa lui Nicușor Dan. Eticheta a fost folosită de către liderul AUR atât în campania electorală din 2025, cât și ulterior, în diverse contexte publice; de exemplu, în cadrul unei întâlniri cu români din diaspora la Bruxelles, Simion a spus despre contracandidatul său că „e autist, săracu”.

Ads