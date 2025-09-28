Nicușor Dan, alături de copii și partenera sa, pe Calea Victoriei. Cum a fost surprins șeful statului

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 14:50
729 citiri
Nicușor Dan, alături de copii și partenera sa, pe Calea Victoriei. Cum a fost surprins șeful statului
Președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru FOTO Facebook.Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a fost surprins duminică, 28 septembrie, în timp ce participa cu cei doi copii ai săi la un atelier de creație pentru cei mici, pe Calea Victoriei.

În fotografii realizate exclusiv de Antena 3 CNN, Președintele Nicușor Dan stă la o măsuță, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, fetița și băiatul lui, în timp ce confecționează păpuși din cârpe.

FOTO Antena3 CNN

În acest weekend, pe Calea Victoriei este o nouă ediție a evenimentului Străzi Deschise.

În zona Parcului Kretzulescu, au loc demonstrații de pictură în aer liber organizate de artiștii plastici care aduc arta mai aproape de trecători.

Un moment special are loc în zona Muzeului Național de Istorie a României, unde vizitatorii sunt invitați să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache și filmului „Cravata Galbenă”.

Programul artistic mai cuprinde și minishow-uri spectaculoase de acrobație, susținute de Circul Metropolitan București în Piața Revoluției, iar la Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziția tematică „Bucureștiul Nocturn”, alături de expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”.

Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
Președintele Nicușor a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la disputele din coaliție pe tema reformei administrației locale, că acest guvern are trei luni și a luat niște măsuri...
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Președintele Nicușor Dan a declarat duminică, 28 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din Republica Moldova, că e o zi decisivă pentru această țară și i-a îndemnat pe toți...
#nicusor dan presedinte romania, #copii, #calea victoriei , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Ce pregateste Guvernul in pachetul 3 de masuri fiscal-bugetare. Economist: "O sa o luam din nou la vale"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Primul oras din Romania care ar putea deveni pet friendly

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Au început alertele cu bombă la secțiile de votare din străinătate, exact cum au avertizat autoritățile de la Chișinău
  2. George Simion îndeamnă moldovenii explicit să voteze un candidat care a abuzat de TikTok pe modelul Georgescu VIDEO
  3. Nicușor Dan, alături de copii și partenera sa, pe Calea Victoriei. Cum a fost surprins șeful statului
  4. Partidul Victoriei Furtună, asociată oligarhului Ilan Șor, este în continuare pe buletinele de vot în ziua alegerilor, deși Comisia electorală a anulat înregistrarea formațiunii
  5. Mobilizare record în diaspora. MAE de la Chișinău raportează aglomerație la secțiile de vot din străinătate FOTO
  6. Premierul Republicii Moldova denunță atacuri informatice care vizează procesul electoral
  7. Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliție privind reforma administrației publice locale: ”Nu mai avem bani să-i transferăm primăriilor”
  8. Nicușor Dan îi îndeamnă pe basarabenii din România să meargă la vot: ”E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
  9. AUR din Republica Moldova își retrage reprezentanții din secțiile de votare din diaspora, invocând riscuri de infiltrare. Urmele Rusiei, vizibile într-o operațiune secretă de racolare
  10. Prezență scăzută la alegerile din Republica Moldova. Câți oameni au mers la vot în primele ore