Nicușor Dan, alături de copii și partenera sa, pe Calea Victoriei. Cum a fost surprins șeful statului

Președintele Nicușor Dan a fost surprins duminică, 28 septembrie, în timp ce participa cu cei doi copii ai săi la un atelier de creație pentru cei mici, pe Calea Victoriei.

În fotografii realizate exclusiv de Antena 3 CNN, Președintele Nicușor Dan stă la o măsuță, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, fetița și băiatul lui, în timp ce confecționează păpuși din cârpe.

FOTO Antena3 CNN

În acest weekend, pe Calea Victoriei este o nouă ediție a evenimentului Străzi Deschise.

În zona Parcului Kretzulescu, au loc demonstrații de pictură în aer liber organizate de artiștii plastici care aduc arta mai aproape de trecători.

Un moment special are loc în zona Muzeului Național de Istorie a României, unde vizitatorii sunt invitați să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache și filmului „Cravata Galbenă”.

Programul artistic mai cuprinde și minishow-uri spectaculoase de acrobație, susținute de Circul Metropolitan București în Piața Revoluției, iar la Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziția tematică „Bucureștiul Nocturn”, alături de expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”.

