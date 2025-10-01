Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European şi la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene. Despre ce vor discuta liderii europeni

Președintele Nicușor Dan participă, miercuri și joi, 1 și 2 octombrie, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.

În cadrul celor două reuniuni se va discuta despre conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Nicușor Dan participă, miercuri, la reuniunea informală a șefilor de stat sau de Guvern din Uniunea Europeană. Evenimentul are loc începând cu ora 13.00, ora României, la Palatul Christiansborg, Copenhaga, Regatul Danemarcei.

De la ora 20.00, șeful statului va lua parte la dineul oficial oferit regele Frederic al X-lea și regina Mary ai Danemarcei în onoarea liderilor participanți la reuniunea Comunității Politice Europene.

În cursul zilei de joi, 2 octombrie, Nicușor Dan participă la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.

Administrația Prezidențială a transmis că pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene.

”În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, președintele României va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență. De asemenea, în marja acestor reuniuni, președintele Nicușor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale”, arată comunicatul oficial.

