"Dacă nu câștigau democrații în Moldova, pericolul venea din Transnistria", susține președintele Nicușor Dan. "Ruși au trupe acolo și ar fi putut să intervină"

Președintele Nicușor Dan a comentat marți seară, 30 septembrie, ce s-ar fi putut întâmpla dacă în Parlamentul de la Chișinău pro-rușii ar fi fost majoritari.

Șeful statului a afirmat că victoria partidelor democrate a liniștit mult apele în partea aceasta de Europă.

"Au fost alegeri esențiale, nu atât ptin prisma a ceea ce se va întâmpla acum, ci prin prisma a ceea ce s-ar fi putut întâmpla în cazul în care ar fi câștigat forțe pro ruse. Atunci s-ar fi oprit procesul de aderare, cum s-a întâmplat în Georgia. Și văzând tot ce a desfășurat Rusia, cantitățile de bani care s-au dirijat către Republica Moldova, toate eforturile logistice, fără îndoială că toate acestea nu au fost făcute pentru o mândrie regională, ci aveau un țel de a direcționa într-un anume fel politica Moldovei și cel mai important e ce s-ar fi întâmplat în Transnistria, în contextul de securitate.

După această victorie a forțelor pro europene, care a fost incontestabilă, o să urmeze ceea ce s-a început deja, un proces de integrare în UE, pentru care eu sunt extrem de optimist. Un termen de trei ani este foarte realist pentru asta.

În Transnistria sunt niște trupe ruse, Transnistria este între Moldova și Ucraina și, din cauză că autoritățile de la Chișinău sunt foarte atente la fenomenul ăsta, pentru că armata rusă care este dislocată acolo este foarte greu să schimbe trupe, să schimbe armament. Și în felul acesta, ea există, dar este destul de firavă. În cazul în care am fi avut niște forțe pro ruse la Chișinău, toată armata asta ar fi putut să fie întărită și să fie o amenințare și pentru Moldova, și pentru Ucraina, inclusiv pentru România. Ar fi putut să intervină cumva. Nu poți să aduci acum echipament acolo, fiind între Ucraina și Moldova", a declarat la Euronews șeful statului.

Preşedintele a declarat că a urmărit cu mare interes desfăşurarea alegerilor din Republica Moldova şi chiar s-a trezit de două ori noaptea pentru a urmări rezultatele. Şeful statului a spus că, spre deosebire de România, Republica Moldova a fost prevenită de un eventual atac al Rusiei în aceste alegeri, pe când România a fost prinsă pe picior greşit de viteza tehnologică a operaţiunii.

”Moldova a fost prevenită. Oamenii se aştepau ca Rusia să încerce să încurce alegerile (...) Republica Moldova era prevenită. Acolo unde au simţit că nu au resurse, au cerut ajutorul ţărilor europene şi l-au primit. România credea că e sigură. Unde a fost România prinsă pe picior greşit, a fost de amploarea şi de viteza tehnologică a operaţiunii care s-a desfăşurat cu Călin Georgescu cu două săptămâni înainte de alegerile din noiembrie”, a declarat Nicuşor Dan.

