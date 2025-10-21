Dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Generalul maior Florentina Ioniță, trecută în rezervă de președintele Nicușor Dan. "O armată puternică înseamnă și integritate"

Președintele României Nicușor Dan a trecut-o în rezervă marți, 21 octombrie, pe Florentina Ioniță, general maior în armata română și director general al Spitalului Militar Central din Bucureşti.

Generalul maior Ioniță este cercetată de DNA de ilegalităţi în legătură cu un proiect finanţat din fonduri europene. Prejudiciul este evaluat la 8,3 milioane de lei.

Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că a semnat decretul pentru trecerea în rezervă a acesteia explicând că "o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate".

El a subliniat faptul că "orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină".

"Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă a doamnei general Florentina Ioniță.

O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere. Orice abatere de la aceste principii trebuie tratată cu maximă exigență și transparență deplină.

Avem nevoie de o cultură a integrității consolidată prin fapte. Acolo unde se administrează resurse publice, indiferent de domeniu, standardele trebuie să fie cele mai înalte, iar răspunderea clară și imediată.

Ads

Combaterea corupției, inclusiv în sistemul militar, este o dovadă de respect față de uniformă, față de cei care și-au pus viața în slujba țării și față de încrederea cetățenilor", a scris președintele pe rețeaua de socializare.

Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, şi alte 18 persoane, majoritatea medici în cadrul unităţii sanitare, sunt cercetaţi de DNA de ilegalităţi în legătură cu un proiect finanţat din fonduri europene. Prejudiciul este evaluat la 8,3 milioane de lei.

Florentina Ioniţă este urmărită penal şi plasată sub control judiciar pe o cauţiune în valoare de un milion de lei, pentru uzurparea funcţiei şi abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. Ea a angajat ca experţi în cadrul proiectului 18 cadre militare active cu funcţia de bază în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, cu toate că aceştia aveau interdicţia legală de a ocupa prin cumul de funcţii posturile vacante de experţi, ea însăşi fiind beneficiară de plăţi în cadrul acestui proiect, ca director ştiinţific. În plus, a semnat documente în locul ministrului Apărării şi al şefului Statului Major al Apărării.

Ads