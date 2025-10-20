Nicușor Dan, despre prima evaluare după intrarea în Schengen: „România acţionează ca un membru deplin şi responsabil” FOTO

Prima evaluare a României realizată după intrarea în spaţiul Schengen a confirmat că ţara noastră acţionează ca un membru deplin şi responsabil, fără deficienţe majore care să necesite măsuri urgente, a declarat luni, 20 octombrie, preşedintele Nicuşor Dan, după ce l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner.

Președintele mai spune că România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe.

"Vizita (comisarului Brunner) în ţara noastră are loc într-un context de securitate dificil, resimţit puternic în regiune. România se confruntă zilnic cu provocări tot mai complexe, dar şi-a dovedit deja contribuţia semnificativă la consolidarea securităţii Uniunii Europene şi va continua să acţioneze la fel de predictibil", a scris şeful statului, pe Facebook.

El i-a mulţumit comisarului european pentru sprijinul şi implicarea sa în procesul de aderare a României la spaţiul european de liberă circulaţie.

"În cadrul discuţiilor, am subliniat că prima evaluare a ţării noastre realizată după intrarea în Schengen a confirmat că România acţionează ca un membru deplin şi responsabil, fără deficienţe majore care să necesite măsuri urgente", a menţionat preşedintele.

Nicuşor Dan a precizat că a discutat cu Magnus Brunner despre apărarea graniţelor Uniunii Europene pe fondul războiului din Ucraina.

"Apreciem recunoaşterea regiunii Mării Negre ca zonă strategică, de care depinde siguranţa întregii Europe şi susţinerea primită de la nivel european pentru întărirea capacităţii de reacţie la agresiunea hibridă din partea Rusiei", a subliniat şeful statului.

"România deja a demonstrat că are o contribuţie preţioasă la obiectivele de securitate ale UE şi suntem hotărâţi să păstrăm acest trend în viitor. Apărarea graniţelor externe ale UE este în continuare o prioritate pentru România", a transmis Nicuşor Dan şi pe platforma X.

El a completat că a împărtăşit cu Magnus Brunner viziunea României privind ameninţările hibride care continuă "să submineze" societăţile europene, subliniind nevoia consolidării cooperării la nivel UE în ceea ce priveşte contracararea atacurilor cibernetice, dezinformarea, atacurile cu drone şi privind situaţia infrastructurii critice.

"În actualul context, avem, de asemenea, nevoie de o coordonare mai strânsă între priorităţile de apărare şi securitate şi resurse", a punctat preşedintele, pe platforma online.

