Nicușor Dan se întâlnește cu diplomații români acreditați în străinătate. Când are loc evenimentul

Președintele Nicușor Dan îi va primi marți, 26 august, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești, acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Potrivit programului postat pe site-ul Administrației Prezidențiale, primirea va avea loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august - începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni și marți, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul "Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române".

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.

„Evenimentul organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie, va reuni, în format fizic, șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României din străinătate, precum și membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și înalți oficiali români.

Alături de ministrul afacerilor externe, sesiunea de deschidere a RADR2025 va fi onorată de prezența conducerii Parlamentului și a Guvernului”, reiese din comunicatul oficial al Ministerului Afacerilor Externe.

Sesiunile de lucru ale RADR2025 sunt dedicate, printre altele, noii realități strategice din regiune, diplomației economice și aderării la OCDE, consolidării unei Europe unite, mai sigure și mai prospere, pregătite pentru extindere, gestionării afacerilor consulare și relației MAE cu partenerii instituționali.

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

