Nicușor Dan ia apărarea magistraților: „Au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene”

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistrații din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistrații din țări europene.

El a insistat că acelora care mai au un an până la pensie ar trebui să nu li se amâne pensionarea pentru încă un an.

”Magistrații din România au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze șase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a declarat, duminică, 31 august, Nicușor Dan.

Șeful statului a spus că măsurile din pachetul de relansare a economiei care îi privesc pe magistrați au fost luate în baza consultărilor deciziilor anterioare ale CCR.

”M-am uitat și pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR față de această măsură. Așa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă și citind deciziile CCR de până acum”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că el a insistat să nu fie prelungită, dublu, pensionarea magistraților.

”Ce am insistat eu ca nu mai mult de dublu până la ieșirea la pensie”, a mai spus Dan.

