Nicușor Dan atenționează guvernul: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 16:44
Nicușor Dan Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că agențiile internaționale au menținut ratingul României în ultimele luni, iar aceasta este o veste bună pentru actualul guvern.

În ceea ce privește măsurile de redresare a economiei, Nicușor Dan a precizat că atunci când se lucrează sub presiune, se mai fac și greșeli, dar că responsabilitatea tuturor este să mențină acest guvern.

”Vestea bună este că în iulie Fitch ne-a menținut ratingul pe minus, în august Standard&Poors ne-a menținut ratingul, cu perspectivă negativă, dar a menținut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. O să urmeze în septembrie Moody's, sper să rămânem de asemenea la același nivel. Asta este o notă bună pentru Guvern. Mai departe, pe anumite chestiuni pot să am alte opinii.

Este un moment din care trebuie să ieșim pentru că altfel economic va fi mai dificil”, a declarat Nicușor Dan, întrebat cum vede pachetele fiscale ale Guvernului și dacă aceste măsuri vor duce la un efect real de reducere a deficitului bugetar.

Nicușor Dan a mai spus că pot apărea și greșeli, atunci când se lucrează sub presiune.

”În momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli. Aceste greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Noi mai avem 2025 și 2026 care vor fi ani dificili pentru români”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat cât crede că va rezista acest Guvern, Nicușor Dan a răspuns că nu are rezerve că nu ar rezista, având în vedere că toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare.

”În momentul în care toate partidele pro-occidentale sunt la guvernare, nu prea mai ai rezervă. Și atunci responsabilitatea tuturor e ca acest Guvern să țină cât mai mult”, a precizat Nicușor Dan.

Coaliția s-a reunit duminică, 31 august, pentru a discuta despre pachetul de măsuri vizând administrația publică. Alte cinci măsuri au fost adoptate vineri de către Guvern, iar luni, de la ora 19.00, este programată ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru asumarea răspunderii.

