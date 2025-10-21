Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. „Țările noastre împărtășesc obiective comune”

Nicușor Dan Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan o felicită marți, 21 octombrie, pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului.

În cadrul unui mesaj publicat pe X, președintele României i-a transmis „călduroase felicitări” lui Takaichi Sanae, pentru „alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”.

„Țările noastre împărtășesc legături istorice bazate pe valori și obiective comune, confirmate de puternicul nostru Parteneriat Strategic.

Aștept cu interes să dezvoltăm în continuare această relație specială”, transmis Nicușor Dan pe X.

Naţionalista Sanae Takaichi are 64 de ani. Ea este preşedinta Partidului Liberal Democrat (PLD). Mai este cunoscută drept „Doamna de Fier” a Japoniei, fiind o admiratoare a fostului premier britanic Margaret Thatcher.

Aceasta este a treia ei încercare de a deveni premierul Japoniei și este al patrulea prim-ministru în 5 ani din partidul său, PLD, potrivit BBC.

Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Takaichi Sanae.

