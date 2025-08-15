Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”

Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 11:32
499 citiri
Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Marinei Foto: Colaj Ziare.com/Facebook/Administrația Prezidențială a României/Facebook/Forțele Navale Române

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat certitudinea, în mesajul transmis vineri, 15 august, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci și viitorul va fi mai bun pentru România.

Nicușor Dan mai spune că marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii.

”Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri!”, afirmă președintele în mesajul transmis prin intermediul lui Cristian Diaconescu, consilier prezidențial - Departamentul Securității Naționale, coordonatorul Cancelariei Președintelui României, în cadrul festivităților desfășurate la Comandamentul Flotei din Constanța.

Nicușor Dan subliniază că Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla.

”Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, afirmă președintele.

El remarcă faptul că, departe de țară, de familie și de prieteni, marinarii sunt dedicați unei profesii dificile.

”De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume”, explică Nicușor Dan.

El amintește că rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliații și partenerii României, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români.

”Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați”, a precizat președintele.

El a adăugat că, în actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene.

”Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români”, a dat asigurării Nicușor Dan.

”Dragi marinari, Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire! La mulți ani și bun parc înainte!”, a spus el în finalul mesajului.

„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
„Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, 15 august, cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Marinei, desfăşurate pe faleza din faţa Comandamentului Flotei din Constanţa, că marinarii...
Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanța. Peste 3.500 de militari vor participa la festivități. Premierul Bolojan și-a anunțat prezența
Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanța. Peste 3.500 de militari vor participa la festivități. Premierul Bolojan și-a anunțat prezența
Peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave participă, vineri, 15 august, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române...
#nicusor dan presedinte romania, #Ziua Marinei, #Ziua Marinei Constanta, #ziua marinei romane, #securitate Marea Neagra NATO, #marinari romani , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii
DigiSport.ro
Cea mai radioactiva tara din lume a jucat primul sau meci din istorie! Cat a fost scorul
DigiSport.ro
Neverosimil! Au inceput returul de la 0-3 si au luat rosu in minutul 18. Ce a urmat va ramane in istorie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Marinarii sunt cartea noastră de vizită”, spune premierul Ilie Bolojan. „Azi România e membru al NATO, iar acest lucru se datorează şi forţelor navale române”FOTO/VIDEO
  2. Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”
  3. Năsui deplânge „economia muribundă” a României. Fostul ministru acuză „casta politică mufată la toate privilegiile plătite din banii contribuabililor”
  4. Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” VIDEO
  5. Cum se ocupă un fotomodel din Dubai de cateringul din școlile din România. Firma cu legături în PSD care primește contracte de sute de milioane de euro
  6. George Simion, ironic la adresa premierului României: „Ilie, dovedește-ne că ești de-al nostru, fă-te că lucrezi”
  7. Un fost europarlamentar își arogă victoria în fața lui Iohannis. "În baza plângerii mele, ANAF a început executarea împotriva lui"
  8. Bolojan a început "prigoana" instituțiilor din subordinea Guvernului. A cerut situația cheltuielilor și vrea reformă la "sânge"
  9. Bolojan, acuzat de un fost ministru că ia decizii fără să se consulte. "Este un dictator!"
  10. "Mă lupt cu Bolojan". Primarul din Slatina, furios că premierul vrea eșalonarea plăților prin programul Anghel Saligny. "Punem lacătul pe oraș?"