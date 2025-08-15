Președintele Nicușor Dan amintește de rolul Marinei în apărarea țării: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică”

Președintele Nicușor Dan și-a exprimat certitudinea, în mesajul transmis vineri, 15 august, de Ziua Marinei, că atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci și viitorul va fi mai bun pentru România.

Nicușor Dan mai spune că marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii.

”Ziua Marinei Române este una dintre sărbătorile de suflet ale națiunii noastre. Ceremoniile devenite tradiționale la malul Mării Negre aduc laolaltă români veniți din toată țara să se bucure de festivitățile pregătite în cinstea marinarilor noștri. Vă transmit tuturor salutul meu călduros și cele mai bune gânduri!”, afirmă președintele în mesajul transmis prin intermediul lui Cristian Diaconescu, consilier prezidențial - Departamentul Securității Naționale, coordonatorul Cancelariei Președintelui României, în cadrul festivităților desfășurate la Comandamentul Flotei din Constanța.

Nicușor Dan subliniază că Ziua Marinei este o zi a unității naționale, pentru că acest moment special reușește să ne apropie oriunde ne-am afla.

”Marinarii noștri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii. De aceea, sărbătorim astăzi și oamenii extraordinari dedicați acestei cariere, dar onorăm și simbolurile națiunii noastre. Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici. Atât timp cât ne reamintim că avem un trecut care ne leagă, un prezent pentru care ne mobilizăm eforturile și energiile creative, atunci sunt sigur că și viitorul va fi mai bun pentru România”, afirmă președintele.

Ads

El remarcă faptul că, departe de țară, de familie și de prieteni, marinarii sunt dedicați unei profesii dificile.

”De aceea, vă mulțumesc și dumneavoastră, și celor apropiați pentru sacrificiile pe care trebuie să le faceți. Vă îndemn să vă păstrați curajul și să purtați cu devotament și demnitate Drapelul României peste tot în lume”, explică Nicușor Dan.

El amintește că rolul Forțelor Navale Române, alături de celelalte componente ale Armatei, este foarte important în a contribui, împreună cu Aliații și partenerii României, la întărirea securității spațiului euroatlantic și la creșterea siguranței cetățenilor români.

”Vă asigur că vom continua eforturile pentru dotarea și modernizarea Forțelor Navale Române, astfel încât să aveți asigurat tot ce este necesar pentru succesul misiunilor la care participați”, a precizat președintele.

Ads

El a adăugat că, în actualul mediu internațional de securitate, regiunea Mării Negre are o importanță strategică, fiind recunoscută ca atare atât la nivelul NATO, cât și la nivelul Uniunii Europene.

”Vom continua să valorificăm acest statut în beneficiul siguranței și prosperității cetățenilor români”, a dat asigurării Nicușor Dan.

”Dragi marinari, Fie ca Sfânta Fecioară Maria, protectoarea Marinei Române, să vă aibă mereu în pază și ocrotire! La mulți ani și bun parc înainte!”, a spus el în finalul mesajului.

Ads