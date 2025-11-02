Momentul în care președintele Nicușor Dan izbucnește în râs. Întrebarea despre Călin Georgescu care l-a făcut să reacționeze așa VIDEO

Președintele Nicușor Dan a izbucnit în râs duminică, 2 noiembrie, după ce jurnaliștii l-au întrebat ce s-ar întâmpla dacă premierul Ilie Bolojan și-ar da demisia și ar pleca de la Palatul Victoria.

Nicușor Dan a participat duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei. La final, acesta a vorbit despre problemele pe care le are Capitala României și a criticat modul în care au fost alocați banii destinați dezvoltării orașului.

La un moment dat, o jurnalistă l-a întrebat pe șeful statului, în contextul unei eventuale plecări a lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, dacă locul acestuia ar putea fi luat de Călin Georgescu, scrie HotNews.

"Pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?", a fost întrebat președintele.

După ce, inițial, a ezitat să răspundă, acesta a izbucnit apoi în râs alături de reprezentanții presei.

„Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansăm în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament”, a explicat șeful statului.

David Leonard Bularca / HotNews.ro

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat duminică, 2 noiembrie, la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei și a subliniat că Bucureştiul are un deficit de infrastructură. El a vorbit despre lupta între corupţie şi anticorupţie, între infrastructură şi panseluţe.

”Cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Veneam încoace şi mă gândeam cum am putea să definim anii aceştia din istoria Bucureştiului. Lupta între corupţie şi anticorupţie ar fi prea simplu şi este cumva... la nivel naţional, cred că definiţia ar fi lunga luptă între infrastructură şi panseluțe.

Pentru că oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură. Şi, din păcate, am avut o tensiune politică ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraş pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase. Dar nu ne-a dus acolo unde oraşul ăsta cu adevărat are nevoie: infrastructură. Şi asta se vede inclusiv în relaţia cu alte oraşe mari din România”, a declarat Nicuşor Dan.

