Momentul în care președintele Nicușor Dan izbucnește în râs. Întrebarea despre Călin Georgescu care l-a făcut să reacționeze așa VIDEO

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 16:17
712 citiri
Momentul în care președintele Nicușor Dan izbucnește în râs. Întrebarea despre Călin Georgescu care l-a făcut să reacționeze așa VIDEO
Nicușor Dan, președintele României FOTO Captură video HotNews

Președintele Nicușor Dan a izbucnit în râs duminică, 2 noiembrie, după ce jurnaliștii l-au întrebat ce s-ar întâmpla dacă premierul Ilie Bolojan și-ar da demisia și ar pleca de la Palatul Victoria.

Nicușor Dan a participat duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru funcția de primar al Capitalei. La final, acesta a vorbit despre problemele pe care le are Capitala României și a criticat modul în care au fost alocați banii destinați dezvoltării orașului.

La un moment dat, o jurnalistă l-a întrebat pe șeful statului, în contextul unei eventuale plecări a lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, dacă locul acestuia ar putea fi luat de Călin Georgescu, scrie HotNews.

"Pe cine vedeți că l-ar putea înlocui? Ar fi Călin Georgescu o variantă?", a fost întrebat președintele.

După ce, inițial, a ezitat să răspundă, acesta a izbucnit apoi în râs alături de reprezentanții presei.

„Nu există această alternativă, nu trebuie să ne lansăm în speculații. Pentru moment există o coaliție, un guvern sprijinit de Parlament”, a explicat șeful statului.

David Leonard Bularca / HotNews.ro

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat duminică, 2 noiembrie, la lansarea candidatului USR pentru Primăria Capitalei și a subliniat că Bucureştiul are un deficit de infrastructură. El a vorbit despre lupta între corupţie şi anticorupţie, între infrastructură şi panseluţe.

”Cred că am reuşit să schimbăm nişte lucruri. Veneam încoace şi mă gândeam cum am putea să definim anii aceştia din istoria Bucureştiului. Lupta între corupţie şi anticorupţie ar fi prea simplu şi este cumva... la nivel naţional, cred că definiţia ar fi lunga luptă între infrastructură şi panseluțe.

Pentru că oraşul ăsta are un uriaş deficit de infrastructură. Şi, din păcate, am avut o tensiune politică ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraş pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase. Dar nu ne-a dus acolo unde oraşul ăsta cu adevărat are nevoie: infrastructură. Şi asta se vede inclusiv în relaţia cu alte oraşe mari din România”, a declarat Nicuşor Dan.

La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"
La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"
Preşedintele Nicuşor Dan a comentat duminică, 2 noiembrie, cererea lui George Simion de a primi pază SPP și a afirmat că nu a analizat în detaliu această chestiune, dar consideră că este...
Nicușor Dan s-a hotărât. Se căsătorește cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Când va avea loc evenimentul special
Nicușor Dan s-a hotărât. Se căsătorește cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru. Când va avea loc evenimentul special
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful...
#nicusor dan presedinte romania, #calin georgescu, #demisie bolojan , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Caz straniu in Germania. Si-a luat Mercedes de 100.000 de euro si a descoperit ca are placute de frana de lemn
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
L-a chemat la negocieri! Dan Sucu, pe cale sa puna un antrenor cu nume urias la Genoa

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. La cine l-a trimis Nicuşor Dan pe George Simion cu cererea pentru pază de la SPP. "Ei trebuie să decidă"
  2. Momentul în care președintele Nicușor Dan izbucnește în râs. Întrebarea despre Călin Georgescu care l-a făcut să reacționeze așa VIDEO
  3. Nicușor Dan l-a „uns” pe Cătălin Drulă drept succesorul preferat la Primărie. A mers la lansarea candidaturii acestuia: „Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București”
  4. Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele
  5. „Ce a făcut greșit Nicușor Dan în calitate de primar al Bucureștiului?” Reacția lui Cătălin Drulă
  6. Salariile incredibile de la Avocatul Poporului: inclusiv șoferul ia spor pentru condiții grele de muncă. Cât câștigă Renate Weber, șefa cu mandatul expirat
  7. Social-democratul care nu-l atacă pe Bolojan, ba chiar îl laudă după ce a amânat majorarea salariului mimim. "O măsurã înţeleaptă"
  8. Becali face praf candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. "Urmărește interesele unui trust de presă, dar pe bucureșteni nu are cum să-i păcălească"
  9. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD în cursa pentru Primăria Capitalei. "Vreau să pun Bucureștiul pe primul loc" VIDEO
  10. Simion a anunțat că de duminică, pentru a se preveni un asasinat, va avea asigurată protecție de la SPP. "Ghinion, cum ar spune unii"