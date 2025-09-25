"Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic". Nicușor Dan acuză faptul că în spatele acestuia a fost "o rețea de oameni cu bani din România"

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 22:25
453 citiri
"Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic". Nicușor Dan acuză faptul că în spatele acestuia a fost "o rețea de oameni cu bani din România"
Nicușor Dan, Călin Georgescu / FOTO: captură video YouTube, Facebook, Realitatea PLUS

Nicușor Dan a vorbit joi seară, 25 septembrie, despre fostul candidat la președinția României Călin Georgescu, despre care a spus că "nu a fost așa un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni".

Șeful statului a afirmat că acesta a avut în spatele lui "o rețea de oameni cu bani din care a făcut parte".

"Ce pot să spun în momentul acesta este că Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni, ci în spatele lui a fost o rețea de oameni cu bani din care a făcut parte.

El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și în spatele lui s-au raliat niște oameni cu bani din România. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia e foarte grav și asta e dovedit", a declarat președintele.

Întrebat la Digi24 dacă este sigur că Georgescu a fost omul Rusiei la alegerile din luna mai, președintele Nicușor Dan a răspuns cu un singur cuvânt: "Da".

Totodată, șeful statului a vorbit și despre interferența Moscovei la prezidențiale.

"Avem rapoarte ale serviciilor, informații din Spania, Marea Britanie, avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Uniunii Europene care spun, toate, că avem de-a face cu un atac informațional al Rusiei pe țări europene. Unele spun numele României.

Deci astea sunt fapte dovedite. Acum, ca să ne întoarcem la ce s-a întâmplat în noiembrie, există trei lucruri pe care parchetul le spune. Unul este acest proces de dezinformare sistematică, care dovedește că au fost elemente planificate de Rusia.

Legătura cu Rusia este făcută, așa e? Perfect. A doilea este finanțare efectivă, unde avem, pentru moment, un milion de euro (...) încercarea de destabilizare și informația pe care o am este că domnul Potra, în misiunile sale anterioare, a încercat același lucru în țări africane".

De ce România, spre deosebire de Polonia, nu a doborât drona rusească ce a zburat 50 de minute prin spațiul nostru aerian. Explicațiile președintelui Dan VIDEO
De ce România, spre deosebire de Polonia, nu a doborât drona rusească ce a zburat 50 de minute prin spațiul nostru aerian. Explicațiile președintelui Dan VIDEO
Președintele Nicușor Dan a explicat joi seară, 25 septembrie, de ce România nu a doborât drona rusă care s-a plimbat prin spațiul său aerian timp de 50 de minute, spre deosebire de Polonia,...
Ce se întâmplă cu Horațiu Potra în lipsa unui tratat juridic între România și Emiratele Arabe Unite. Explicațiile ministrului Justiției
Ce se întâmplă cu Horațiu Potra în lipsa unui tratat juridic între România și Emiratele Arabe Unite. Explicațiile ministrului Justiției
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat joi, 25 septembrie, ce urmează după reținerea lui Horațiu Potra în Dubai alături de fiul său și o altă rudă. Acuzat de tentativă la...
#nicusor dan presedinte romania, #calin georgescu, #calaret singuratic , #Stiri Calin Georgescu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Motivul pentru care o femeie de 75 de ani a tinut cadavrul fiicei sale intr-un congelator timp de 20 de ani
a1.ro
Cine sunt concurentii Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
DigiSport.ro
Dennis Man a primit vestea! Decizia luata de PSV, dupa ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic". Nicușor Dan acuză faptul că în spatele acestuia a fost "o rețea de oameni cu bani din România"
  2. Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apare într-un clip video fals, în care ar critica Republica Moldova. MAE: Un act de "manipulare și interferență informațională străină"
  3. De ce România, spre deosebire de Polonia, nu a doborât drona rusească ce a zburat 50 de minute prin spațiul nostru aerian. Explicațiile președintelui Dan VIDEO
  4. "Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua", anunță președintele Nicușor Dan VIDEO
  5. AUR urcă, PSD se clatină: „Nu este înțelept să le cântăm prohodul. De cel puțin 15-20 ani se tot anunță moartea acestui partid”
  6. Republica Moldova are deja planuri după alegerile parlamentare. Ar putea intra în UE până în anul 2028
  7. Avertisment dur al unui europarlamentar pentru moldoveni, înainte de alegeri. ”Putin va transforma Republica Moldova într-un poligon”
  8. Citaţii false de chemare în armată circulă în Republica Moldova. „Scopul lor este răspândirea panicii în preajma alegerilor de duminică”
  9. Fosta guvernatoare a Găgăuziei a primit interdicție de a intra în Polonia. Irina Vlah este acuzată că sprijină ingerințele Rusiei în Republica Moldova
  10. Moldova, sub asaltul propagandei ruse! Cum încearcă Moscova să răstoarne alegerile din 28 septembrie

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!