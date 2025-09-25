"Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic". Nicușor Dan acuză faptul că în spatele acestuia a fost "o rețea de oameni cu bani din România"

Nicușor Dan a vorbit joi seară, 25 septembrie, despre fostul candidat la președinția României Călin Georgescu, despre care a spus că "nu a fost așa un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni".

Șeful statului a afirmat că acesta a avut în spatele lui "o rețea de oameni cu bani din care a făcut parte".

"Ce pot să spun în momentul acesta este că Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni, ci în spatele lui a fost o rețea de oameni cu bani din care a făcut parte.

El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și în spatele lui s-au raliat niște oameni cu bani din România. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia e foarte grav și asta e dovedit", a declarat președintele.

Întrebat la Digi24 dacă este sigur că Georgescu a fost omul Rusiei la alegerile din luna mai, președintele Nicușor Dan a răspuns cu un singur cuvânt: "Da".

Totodată, șeful statului a vorbit și despre interferența Moscovei la prezidențiale.

"Avem rapoarte ale serviciilor, informații din Spania, Marea Britanie, avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Uniunii Europene care spun, toate, că avem de-a face cu un atac informațional al Rusiei pe țări europene. Unele spun numele României.

Deci astea sunt fapte dovedite. Acum, ca să ne întoarcem la ce s-a întâmplat în noiembrie, există trei lucruri pe care parchetul le spune. Unul este acest proces de dezinformare sistematică, care dovedește că au fost elemente planificate de Rusia.

Legătura cu Rusia este făcută, așa e? Perfect. A doilea este finanțare efectivă, unde avem, pentru moment, un milion de euro (...) încercarea de destabilizare și informația pe care o am este că domnul Potra, în misiunile sale anterioare, a încercat același lucru în țări africane".

